韓國「覆盆莓獎」來襲！記者選出「最爛演技」演員：第一名竟然是韓孝周，河正宇、朴敘俊、金憓秀都上榜

韓媒《京鄉體育》從去年12月開始到今年11月30日上映的商業電影中，以55名國內知名媒體電影記者爲對象，進行《第7屆覆盆莓獎》的問卷調查。

每位投票者各投3票，選出了「最爛電影」、「最爛演技」、「最沒禮貌的電影人」。而「最爛演技」的名單一公開，也在韓網引發熱烈討論，大家看完覺得如何呢？

第一名《信徒2》韓孝周（17票）

韓孝周飾演在李老師手下的殘酷反派「大刀」，但是因爲像紙娃娃一樣飄動的動作設計，一直張開的嘴巴、進不去的舌頭等，受到「角色不協調」的嚴苛評價。記者：「親愛的，不要再玩弄你的舌頭」、「通過《Moving 異能》的角色獲得的好感，因為《信徒2》最差的角色而渙散」、「用力就能演好厲害的角色嗎」。



第二名《沒有國家的冠軍》河正宇（11票）

河正宇飾演帶領韓國馬拉松選手的教練「孫基禎」，被指出看不到以前特有的精湛演技。記者：「（演技）好像太隨意了，以前不是很努力嗎」、「只是作品名字不同而已，一樣的表情、一樣的演技語氣，沒有進步」、「好像連自己都不知道自己做了什麼，和傾注靈魂的任時完形成對比」。



第三名《家門的榮光：重啟》Yura（10票）

《家門的榮光：重啟》是女團 Girl's Day 出身的 Yura 首次擔任主演，更是她第一次挑戰商業電影，因此備受關注，但是完成度和演技給人帶來很大的失望感。選出 Yura 的記者們紛紛表示：「擔任主演還不夠』、「無法忘記錯愕的搞怪表情」、「露出本錢的演技」。



第四名朴星雄（朴成雄）（6票）

朴星雄今年上映的電影就多達五部，包含《The Wild：野獸們的戰爭》、《熊男》、《保護者》、《黑色直播》和《绅士》，但被指出任何一部都沒有展現出應有的完成度。記者：「今年上映的電影就有五部，但印象深刻的只有零部」、「不要再拍了，一直拍一樣的東西」。



第五名《貴公子》高雅羅、《水泥烏托邦：末日浩劫》朴敘俊、《神鬼海底撈》金憓秀 （5票）

高雅羅在《貴公子》飾演神秘女子「允珠」，也是掌握著反轉的人物，但完全沒能展現出存在感。記者：「娜靜啊～你在那裡做什麼」、「《請回答1994》之後，什麼時候能展現讓人忘記成娜靜的新角色呢」。



在《水泥烏托邦：末日浩劫》飾演「金珉聖」一角的朴敘俊，也得到雖然角色不同，但總是有同樣的演技的評價。記者：「和李炳憲瘋狂的演技相比，更讓人覺得可憐」、「沒有發會好角色，演技被李炳憲壓過了」。



而金憓秀在《神鬼海底撈》飾演為了賺大錢投身走私行當的海女「趙春子」，選擇他的記者則表示：「對作品的期待感、對演員的職業生涯的期待感都比不上他」、「演技的語調好像找錯了很久，到了中間還是無法適應」、「唯獨突出的過度演技」。



這份名單一公開，也在 the qoo 掀起討論，韓網友：「哇《神鬼海底撈》還以爲只有我不適應呢」、「河正宇的演技，我現在不期待了」、「微妙地產生共鳴，失望的演員有幾個啊」、「朴敘俊演技評價很有同感，不管做什麼都差不多」、「金憓秀誇張的演技似乎好壞參半」、「韓孝周好像已經定好了能消化好的角色」等。

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