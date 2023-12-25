韩国「覆盆莓奖」来袭！记者选出「最烂演技」演员：第一名竟然是韩孝周，河正宇、朴叙俊、金憓秀都上榜

韩媒《京乡体育》从去年12月开始到今年11月30日上映的商业电影中，以55名国内知名媒体电影记者爲对象，进行《第7届覆盆莓奖》的问卷调查。

每位投票者各投3票，选出了「最烂电影」、「最烂演技」、「最没礼貌的电影人」。而「最烂演技」的名单一公开，也在韩网引发热烈讨论，大家看完觉得如何呢？

第一名《信徒2》韩孝周（17票）

韩孝周饰演在李老师手下的残酷反派「大刀」，但是因爲像纸娃娃一样飘动的动作设计，一直张开的嘴巴、进不去的舌头等，受到「角色不协调」的严苛评价。记者：「亲爱的，不要再玩弄你的舌头」、「通过《Moving 异能》的角色获得的好感，因为《信徒2》最差的角色而涣散」、「用力就能演好厉害的角色吗」。



第二名《没有国家的冠军》河正宇（11票）

河正宇饰演带领韩国马拉松选手的教练「孙基祯」，被指出看不到以前特有的精湛演技。记者：「（演技）好像太随意了，以前不是很努力吗」、「只是作品名字不同而已，一样的表情、一样的演技语气，没有进步」、「好像连自己都不知道自己做了什么，和倾注灵魂的任时完形成对比」。



第三名《家门的荣光：重启》Yura（10票）

《家门的荣光：重启》是女团 Girl's Day 出身的 Yura 首次担任主演，更是她第一次挑战商业电影，因此备受关注，但是完成度和演技给人带来很大的失望感。选出 Yura 的记者们纷纷表示：「担任主演还不够』、「无法忘记错愕的搞怪表情」、「露出本钱的演技」。



第四名朴星雄（朴成雄）（6票）

朴星雄今年上映的电影就多达五部，包含《The Wild：野兽们的战争》、《熊男》、《保护者》、《黑色直播》和《绅士》，但被指出任何一部都没有展现出应有的完成度。记者：「今年上映的电影就有五部，但印象深刻的只有零部」、「不要再拍了，一直拍一样的东西」。



第五名《贵公子》高雅罗、《水泥乌托邦：末日浩劫》朴叙俊、《神鬼海底捞》金憓秀 （5票）

高雅罗在《贵公子》饰演神秘女子「允珠」，也是掌握著反转的人物，但完全没能展现出存在感。记者：「娜静啊～你在那里做什么」、「《请回答1994》之后，什么时候能展现让人忘记成娜静的新角色呢」。



在《水泥乌托邦：末日浩劫》饰演「金珉圣」一角的朴叙俊，也得到虽然角色不同，但总是有同样的演技的评价。记者：「和李炳宪疯狂的演技相比，更让人觉得可怜」、「没有发会好角色，演技被李炳宪压过了」。



而金憓秀在《神鬼海底捞》饰演为了赚大钱投身走私行当的海女「赵春子」，选择他的记者则表示：「对作品的期待感、对演员的职业生涯的期待感都比不上他」、「演技的语调好像找错了很久，到了中间还是无法适应」、「唯独突出的过度演技」。



这份名单一公开，也在 the qoo 掀起讨论，韩网友：「哇《神鬼海底捞》还以爲只有我不适应呢」、「河正宇的演技，我现在不期待了」、「微妙地产生共鸣，失望的演员有几个啊」、「朴叙俊演技评价很有同感，不管做什么都差不多」、「金憓秀夸张的演技似乎好坏参半」、「韩孝周好像已经定好了能消化好的角色」等。

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