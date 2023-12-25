朱宇宰《2023 KBS演藝大賞》奪優秀獎淚喊「我們真的做得很好」，惜節目照舊廢止

從模特兒界跨足綜藝，做有聲有色的朱宇宰，23日以綜藝節目《洪金銅錢》拿下優秀獎肯定，他講述感言落淚哭泣成為全場深刻畫面之一。

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朱宇宰第一句話就介紹自己是「《洪金銅錢》永遠的老四」，接著就開始哽咽，乾脆要求導播趕快倒數秒數。「去年第一次以《洪金銅錢》參加典禮，今年當了MC，我以為這就是獎……」試著阻止自己大哭的朱宇宰，邊擦眼淚邊說「一定會被取笑」，還搞笑說著應該要提從小波折的故事但自己沒有那樣的事。

在感謝完公司老闆同事與家人後，他想感謝《洪金銅錢》製作團隊又哭了，抹著淚一一感謝每一個人，一句「我們真的做得很好」破音卻感動人。鏡頭也拍到底下和他一起身為《洪金銅錢》班底的洪真慶，邊幫朱宇宰紀錄也邊掉眼淚。



不久洪真慶也以《洪金銅錢》拿下最優秀獎，她開頭就直言：「在《洪金銅錢》及將結束的狀況頒給我這樣的獎，我想應該是『這段時間辛苦了』的意思。」感言亦一一點名節目夥伴金淑、朱宇宰、祐榮（2PM成員）及曹世鎬，表示其實想把獎給曹世鎬，最後和節目粉絲約定總有一天會再見面。



▼朱宇宰在典禮結束後又強調了一次「我們真的做得很好」，底下湧入許多藝人鼓勵



▼感言影片





朱宇宰與洪真慶的感言被不少觀眾視為是「對《洪金銅錢》不捨的道別」，因為《洪金銅錢》2022年7月開播至今，已決定在明年1月中旬停播。更讓節目組與粉絲難過的是，《洪金銅錢》是在大賞典禮前一週才宣布廢止消息，還是在節目慶祝500天紀念日前，也難怪洪真慶發言會特別無奈。



節目宣布廢止後，粉絲自主組成粉絲團更展開卡車抗議活動，就是希望電視台KBS能收回廢止的決議。典禮過後，就算《洪金銅錢》拿下三獎──除了朱宇宰與洪真慶得獎，金淑也拿下年度藝人獎──今（25）日仍有消息「節目照舊廢止」，29日就是最後拍攝日。

《洪金銅錢》是檔任務型的綜藝節目，成員們的命運會受擲硬幣左右命運，播出一年多收視率長時間都在2%以下，數字相當難看，不過有媒體《OhmyStar》提出《洪金銅錢》在OTT的成績其實不難看，從今年wavve的結算來看，《洪金銅錢》是綜藝節目TOP50的第18名，是KBS唯二進入TOP20的節目，另一檔是《兩天一夜4》，KBS相當長壽的《社長的耳朵是驢耳朵》和《超人回來了》都比不上。

另外除了《洪金銅錢》，KBS 2018年播出至今，由宋恩伊、金淑、鄭亨敦、金鍾國與李燦元主持的問答節目《屋塔房的問題兒童們》也要在1月停播，《屋塔房的問題兒童們》收視表現比較好，近期還有4%上下，卻也慘遭斬斷命運。

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