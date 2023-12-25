【韓網熱帖】黃晸珉＆李東輝＆宋仲基被評「年度最差manners」

韓媒《京鄉體育》今日公開「金酸梅獎」韓國版「覆盆莓獎」的名單，由55名記者投票選出，包括「最差作品」、「最差演技」等，其中「最差manners」今年獲獎人如下：

第一：黃晸珉（18票）

連續5年不接受記者採訪，其中《火線交涉》上映時因炫彬也不接受采訪，導致只有導演一人承擔全部宣傳活動。 但與此同時，卻會以宣傳為名出演YouTube節目。韓記者：「把採訪推給同事」、「不想和大眾溝通，只想跟想見的人聊想講的話」。



第二：《家門的榮光：重啟》導演鄭泰元（14票）

並列第三：李東輝 & 宋仲基（12票）

李東輝宣傳愛情片《分手後不要做朋友》時對關於女友鄭好娟的問題三緘其口，令氣氛冷場。 講了關於同僚的敏感內容後拜託記者不要寫，之後卻自己在電台節目裡公開，令人費解。

記者：「不想回答問題就不要接受采訪」、「如果因為記者不是劉大神就差別對待，那麼更無法認同」、「拍了戀愛題材電影卻不回答戀愛相關問題，問的不是他女友而是戀愛風格而已，都在那邊不爽不回答」、「對world star女友自卑感爆發，既然如此何必公開戀情？何必在IG放閃？」、「 不要只對劉大神好，對工作人員也好一點吧，怨聲載道呢」。



宋仲基《禍亂》上映時一直譏諷記者「寫小說」。 圍繞妻子的傳聞、接受中國媒體採訪時提到「經歷中斷」引起的爭議，他明明可以解釋，卻選擇對並非當事人的無辜記者展現輕蔑態度，十分缺乏專業精神。

記者：「您是來和記者吵架的嗎？」、「對寫報導的記者說寫小說？不要只在鏡頭前裝作善良，也請具備基本的人性吧」、「這樣接受採訪真的有可能會經歷中斷哦」、「no片酬，no manner」。



第五：沒有（10票）

並列第六：朴敘俊 & 李善均（7票）

韓記者認為朴敘俊只對羅PD一人親切，「宇宙大明星」態度日益嚴重令人難以承受，對粉絲送的髮箍都藉口噴了髮膠而拒絕佩戴，多次出現人性爭議不是沒有原因。



對於李善均，韓記者表示他在《殺戮羅曼史》、《眠》采訪中多次提到深愛的家人，但實際上一件事也沒為家人做過。



韓國網友評論：

1. 完全理解他們為何不想接受采訪kkk

2. 原因就是記者們自己啊

3. 反而覺得李東輝做得很好，宣傳電影為什麼要聊女友

4. 宋仲基確實是被記者寫小說啊，怪誰...

5. 黃晸玟有接受電影雜志採訪、很積極做舞台問候和宣傳節目，唯獨不接受記者采訪，應該是有原因的吧

6. 記者真讓人頭大

7. 根本是「傷我心情罪」的投票

8. 明星們也投票最差記著吧，記者有什麼了不起？好笑

9. 換了是我也不想接受采訪kk好高姿態地評價和挖苦，有這時間不如做YouTube節目跟大眾溝通

10. Round採訪確實水平很低，那些垃圾問題不答會被罵，答了也會被歪曲報道，很理解為何不想接

11. 企劃和報導這種東西也很缺乏manner

12. 問私生活問題還責怪人家不回答kkk所以才會被叫做垃圾記者啊

出處：https://theqoo.net/hot/3047401898

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