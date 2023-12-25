朱宇宰《2023 KBS演艺大赏》夺优秀奖泪喊「我们真的做得很好」，惜节目照旧废止

从模特儿界跨足综艺，做有声有色的朱宇宰，23日以综艺节目《洪金铜钱》拿下优秀奖肯定，他讲述感言落泪哭泣成为全场深刻画面之一。

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朱宇宰第一句话就介绍自己是「《洪金铜钱》永远的老四」，接著就开始哽咽，干脆要求导播赶快倒数秒数。「去年第一次以《洪金铜钱》参加典礼，今年当了MC，我以为这就是奖……」试著阻止自己大哭的朱宇宰，边擦眼泪边说「一定会被取笑」，还搞笑说著应该要提从小波折的故事但自己没有那样的事。

在感谢完公司老板同事与家人后，他想感谢《洪金铜钱》制作团队又哭了，抹著泪一一感谢每一个人，一句「我们真的做得很好」破音却感动人。镜头也拍到底下和他一起身为《洪金铜钱》班底的洪真庆，边帮朱宇宰纪录也边掉眼泪。



不久洪真庆也以《洪金铜钱》拿下最优秀奖，她开头就直言：「在《洪金铜钱》及将结束的状况颁给我这样的奖，我想应该是『这段时间辛苦了』的意思。」感言亦一一点名节目伙伴金淑、朱宇宰、佑荣（2PM成员）及曹世镐，表示其实想把奖给曹世镐，最后和节目粉丝约定总有一天会再见面。



▼朱宇宰在典礼结束后又强调了一次「我们真的做得很好」，底下涌入许多艺人鼓励



▼感言影片





朱宇宰与洪真庆的感言被不少观众视为是「对《洪金铜钱》不舍的道别」，因为《洪金铜钱》2022年7月开播至今，已决定在明年1月中旬停播。更让节目组与粉丝难过的是，《洪金铜钱》是在大赏典礼前一周才宣布废止消息，还是在节目庆祝500天纪念日前，也难怪洪真庆发言会特别无奈。



节目宣布废止后，粉丝自主组成粉丝团更展开卡车抗议活动，就是希望电视台KBS能收回废止的决议。典礼过后，就算《洪金铜钱》拿下三奖――除了朱宇宰与洪真庆得奖，金淑也拿下年度艺人奖――今（25）日仍有消息「节目照旧废止」，29日就是最后拍摄日。

《洪金铜钱》是档任务型的综艺节目，成员们的命运会受掷硬币左右命运，播出一年多收视率长时间都在2%以下，数字相当难看，不过有媒体《OhmyStar》提出《洪金铜钱》在OTT的成绩其实不难看，从今年wavve的结算来看，《洪金铜钱》是综艺节目TOP50的第18名，是KBS唯二进入TOP20的节目，另一档是《两天一夜4》，KBS相当长寿的《社长的耳朵是驴耳朵》和《超人回来了》都比不上。

另外除了《洪金铜钱》，KBS 2018年播出至今，由宋恩伊、金淑、郑亨敦、金钟国与李灿元主持的问答节目《屋塔房的问题儿童们》也要在1月停播，《屋塔房的问题儿童们》收视表现比较好，近期还有4%上下，却也惨遭斩断命运。

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