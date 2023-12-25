做效果還是真的？《換乘戀愛2》海恩上節目稱和賢奎「最近沒聯絡」

《換乘戀愛》即將推出第3季，沒想到近日卻傳出第2季誕生的佳侶海恩與賢奎分手，幾家台灣媒體報導此事。

原來，起因是因為海恩上了李龍真的YouTube節目《龍子曰》，正式播出前的預告，李龍真詢問海恩他和賢奎「還在交往（만나又可作「見面」）嗎？」海恩回答：「最近都很忙沒有聯絡。」不曉得是故意做效果還是真的分手了，接下來就是李龍真和海恩疑似模仿《換乘戀愛》前情侶傷心的畫面。



「海恩爆分手賢奎」一事不脛而走，除了台灣媒體貼文吸引許多網友討論且擔心，台灣論壇Dcard也有網友討論。海恩和賢奎在節目後愛得低調，不太會雙人同框放閃，但相似時間與地點的單人照一看就是在約會，例如‎今年6月在濟洲島慶祝交往一年，‎中秋節選擇在台灣旅遊度也有台灣民眾目擊，不過雙方曾將追蹤清空、刪除某些貼文都被認為恐怕都是分手線索，相反的，也有人認為關鍵的濟洲島一週年貼文沒刪，應該是好好的，而且幾個禮拜前限時動態還透露一起吃了生魚片。



或許待《龍子曰》海恩作客一集播出後，就能知道答案了，是公布分手？還是破除一切流言呢？

▼影片19:01起（已定位）



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