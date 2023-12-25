李東健首次吐露曾住進精神病醫院！13年前8歲弟弟被殺導致自己性格大變：只有冷漠地活著才能熬過去

演員李東健在《我家的熊孩子》中袒露了內心創傷，聽完故事的觀眾們十分揪心。

昨日（24日）播出的《我的熊孩子》中播出了李東健前往醫院看病的內容，他看的是精神科。 李東健告訴醫生親近的人都說他酒精中毒，被問及喝酒的頻度時，他回答：「不如直接說哪幾天不喝來的更快，感覺就像習慣一樣每天都喝。 」 因為喝太多酒，李東健 一度手抖，拍劇時被導演發現。



李東健透露自己開始酗酒是從10年前，一躺下就思緒亂飛，根本睡不著，因為害怕而開始喝酒。 醫生詢問他之前是否接受過治療，他也老實回答：「很久之前家裡出過事情，當時被診斷為PTSD（創傷後壓力症候群），醫生建議住院治療。 」這之後李東健就入院治療了2個月，但他卻向家人們隱瞞了住院的事實。 遺憾的是2個月的時間並沒有讓李東健康復，他不停地產生了「住院到底有什麼意義」的想法。



醫生小心翼翼地詢問觸發李東健PTSD的原因，廣大觀眾們這才了解到他的傷心往事，13年前李東健的弟弟因意外身亡。 當時年僅8歲的李東健的弟弟在澳洲留學，只因看了幾眼路人，就被2名男性捅死，「當初聽到這個消息的時候有5秒中大腦一片空白，然後就立刻去找我媽媽」，李東健根本來不及悲傷，因為他還要安撫年邁的父母。



李東健回憶當時，說道：「清醒的狀態讓人很痛苦，不想回憶起來的事情總是浮現在腦海中，我就想要麻痹自己，當初可能不該用酒精來麻痺自己吧。 比起悲傷，更多的是背叛感，對這個世界和神明很失望，沒辦法理解，只剩下憤怒。 從那時起我就變得極端冷漠，要不然根本沒法撐下去，覺得如果不是沒感情的人的話，就熬不過去，悲傷啊、痛苦啊，人生下來就走向死亡，每天都在想著這些。 」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞