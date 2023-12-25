做效果还是真的？《换乘恋爱2》海恩上节目称和贤奎「最近没联络」

《换乘恋爱》即将推出第3季，没想到近日却传出第2季诞生的佳侣海恩与贤奎分手，几家台湾媒体报导此事。

原来，起因是因为海恩上了李龙真的YouTube节目《龙子曰》，正式播出前的预告，李龙真询问海恩他和贤奎「还在交往（만나又可作「见面」）吗？」海恩回答：「最近都很忙没有联络。」不晓得是故意做效果还是真的分手了，接下来就是李龙真和海恩疑似模仿《换乘恋爱》前情侣伤心的画面。



「海恩爆分手贤奎」一事不胫而走，除了台湾媒体贴文吸引许多网友讨论且担心，台湾论坛Dcard也有网友讨论。海恩和贤奎在节目后爱得低调，不太会双人同框放闪，但相似时间与地点的单人照一看就是在约会，例如‎今年6月在济洲岛庆祝交往一年，‎中秋节选择在台湾旅游度也有台湾民众目击，不过双方曾将追踪清空、删除某些贴文都被认为恐怕都是分手线索，相反的，也有人认为关键的济洲岛一周年贴文没删，应该是好好的，而且几个礼拜前限时动态还透露一起吃了生鱼片。



或许待《龙子曰》海恩作客一集播出后，就能知道答案了，是公布分手？还是破除一切流言呢？

▼影片19:01起（已定位）



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