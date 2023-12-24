《和我老公結婚吧》女主、男主都會「過肩摔」！只看預告都覺得進展超快：「妳想要我的垃圾，就交給妳處理吧」

身為有看過同名網漫《和我老公結婚吧》的小編，覺得電視劇的進展會更快！（關於男主過去的故事應該會更早展開）

預計於明年（2024年）元旦首播的tvN新月火劇（週一、二播出）《和我老公結婚吧》，是一部描述罹癌女子姜智媛在目睹渣男老公與摯友出軌後慘遭殺害，緊接著穿越回到10年前，誓言要將如陰溝般的命運還給他們、並重新開創自身命運的奇幻復仇故事，由朴敏英等主演。

▼以下預告會綜合同名網漫劇情（畢竟很後面才揭示男主的故事），慎入：

在首版預告影片裡，可以看到姜智媛「上輩子」悲慘的人生：重病的她目睹自己的老公敏煥與閨蜜秀敏出軌，甚至還被這兩位最信任的人給殺死。再張開眼睛，智媛回到10年前，老公還只是男友。想到他對自己的種種惡行，智媛一下氣不過，狠狠地扯了他的頭髮。

另一邊，劉志赫似乎出席了智媛的葬禮，還看到殺人兇手毫無反省，接著他遭遇車禍、也回到10年前，但他們不曉得彼此都「重生」了。志赫看到敏煥展現滿滿敵意、智媛在公司故意絆倒秀敏，就是不讓他們好過。而早在結婚前，敏煥和秀敏就開始曖昧，甚至在敏煥與智媛結婚後，繼續藕斷絲連。

決定不再委屈過日的智媛，有了180度的大轉變。她充滿自信、邁步向前：「妳想要我的垃圾，就交給妳處理吧」，然後給渣男老公一個「過肩摔」，真的是太帥氣了！

另外，《和我老公結婚吧》同名網漫可至‎LINE WEBTOON‎觀看，目前含外傳已全部更新完畢。

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