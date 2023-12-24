《和我老公结婚吧》女主、男主都会「过肩摔」！只看预告都觉得进展超快：「你想要我的垃圾，就交给你处理吧」

身为有看过同名网漫《和我老公结婚吧》的小编，觉得电视剧的进展会更快！（关於男主过去的故事应该会更早展开）

预计於明年（2024年）元旦首播的tvN新月火剧（周一、二播出）《和我老公结婚吧》，是一部描述罹癌女子姜智媛在目睹渣男老公与挚友出轨后惨遭杀害，紧接著穿越回到10年前，誓言要将如阴沟般的命运还给他们、并重新开创自身命运的奇幻复仇故事，由朴敏英等主演。

▼以下预告会综合同名网漫剧情（毕竟很后面才揭示男主的故事），慎入：

在首版预告影片里，可以看到姜智媛「上辈子」悲惨的人生：重病的她目睹自己的老公敏焕与闺蜜秀敏出轨，甚至还被这两位最信任的人给杀死。再张开眼睛，智媛回到10年前，老公还只是男友。想到他对自己的种种恶行，智媛一下气不过，狠狠地扯了他的头发。

另一边，刘志赫似乎出席了智媛的葬礼，还看到杀人凶手毫无反省，接著他遭遇车祸、也回到10年前，但他们不晓得彼此都「重生」了。志赫看到敏焕展现满满敌意、智媛在公司故意绊倒秀敏，就是不让他们好过。而早在结婚前，敏焕和秀敏就开始暧昧，甚至在敏焕与智媛结婚后，继续藕断丝连。

决定不再委屈过日的智媛，有了180度的大转变。她充满自信、迈步向前：「你想要我的垃圾，就交给你处理吧」，然后给渣男老公一个「过肩摔」，真的是太帅气了！

另外，《和我老公结婚吧》同名网漫可至‎LINE WEBTOON‎观看，目前含外传已全部更新完毕。

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