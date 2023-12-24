電視劇都不敢這麼拍！IVE安俞真的奇蹟出道故事，被叫「MMA小孩」不是沒有原因

IVE成員安俞真的人生就是小說照進了現實吧！

這幾日，有粉絲在pann論壇上分享了安俞真出道的故事。 2003年出生的安俞真今年剛滿20歲，但已經是4代女團中的佼佼者，先是作為限定女團IZ*ONE的一員出道打響名號，之後又成為IVE的重要一員，和隊友張員瑛成為了隊內最具人氣的成員。 如果你知道安俞真這幾年走過的路，一定會感歎一句「這就是人生大女主啊」！

2016年，還是國中一年級生的安俞真和朋友決定一起去看「MelOn Music Awards」（以下簡稱為MMA），非常巧地搶到了第一排的票，在看到台上哥哥姊姊們的精彩表演後，安俞真的心中埋下了想要成為愛豆的種子。

執行力超強的安俞真回家之後立即上網搜尋成為偶像的方法，當時STARSHIP正好有網路試鏡，安俞真火速發了郵件，首輪合格的她被通知去單獨試鏡。 STARSHIP的副社長一眼就看到了安俞真的潛力，因正好出差前往大田，於是就決定去找她簽約。 直到現在STARSHIP的副社長都會說「看著她慢慢長大，很慶幸自己當初做出了絕佳選擇」。

有時候世間充滿了巧合，2021年12月安俞真作為IVE成員正式出道，2022年的MMA上IVE就斬獲新人獎、年度歌曲大賞、最佳女團等多座獎盃，安俞真站上了這個曾經賦予她夢想的舞台，可想而知她的心情有多麽的激動。

一年後的2023年安俞真再次站上了MMA，成了頒獎禮的開場主持人，此時的她端莊大氣，完全掌控了全場。 而IVE也再次捧起獎盃，橫掃年度最佳專輯、MMA Millions top10等獎項，站上了人氣巔峰。



看到這裡，不少網友已經忍不住感嘆：「電視劇都不敢這麼寫」、「小說女主角要是這麼寫的話也會被罵」、「MMA小孩」、「別人的20歲」等。

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