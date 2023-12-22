SM將推出多檔選秀節目！邀《Show Me the Money》《Street Woman Fighter》導演成立全新工作室

SM娛樂公司宣布，他們已經在今天（22日）以公司內子公司（CIC，Company-In-Company）的形式成立了放送內容製作公司“Studio White」。

Studio White未來計劃製作包括偶像、Hip-Hop及EDM（電子舞曲）在內的各種類型的選秀節目，還將推出全新形式的綜藝節目。

為此，SM娛樂邀請了執導Mnet大型Hiphop選秀節目《Show Me the Money》第2、3、5、6季的高益祖導演、MBC女團選秀節目《放學後的心動》的朴相賢導演，以及曾參與Mnet節目《Street Woman Fighter（街舞女戰士）》的金娜妍導演。



除了他們，還有A9製作公司出身的元賢正導演、黃敬熙導演，以及Mnet出身的河正元導演、金連友導演、李素熙導演等也加入了該團隊。

高益祖作為Studio White的代表表示：“未來我們將創作更加具有寫實性且深入反映現實的選秀節目。 我們將致力於開發全新的節目形式，專注於描繪和展現每一位參賽者個體，為觀眾帶來獨特的樂趣和感動。 "

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