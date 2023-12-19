常常喊「屁股痛」的李洪基原來是罹患罕見皮膚病！「就連團員都曾懷疑我在裝病～」

首席美男樂團FTIsland主唱兼演員李洪基，多次來台總在台上用中文喊著「屁股痛」引起眾人關心，原來他是因為罹患罕見皮膚疾病而造成疼痛，多年來他也終於透過YT頻道節目侃侃而談。

李洪基於12月18日YT頻道「關注化膿性汗腺炎」公開了名為《請為我的腫瘤找出名字》的影片，影片中李洪基向大家說明跟隨自己多年的疾病症狀，化膿性汗腺炎這樣的疾病平均需要花費7到10年才能診斷出來，甚至也有人不知道去哪裡獲得正確的診斷與治療，或因為不好意思、疼痛以及頻繁的手術而感到憂鬱，並且這疾病會嚴重影響到一個人的日常生活與工作。



李洪基自曝從中學時期開始就罹患這樣的疾病，這疾病也時常讓他必須提早結束工作，甚至取消原定的演出計畫，也無法搭飛機移動，甚至不能唱歌不能走路。面對這樣的情況，讓他難以詳細說明自己的問題，也感到非常困擾。於是多年來李洪基都相當不願意在公開場合提起這件事情，當然也因為感到尷尬並難以啟齒。



這疾病現在有了正式的名稱，但李洪基以前難以解釋自己的狀況，並非腫塊，但就是化膿時會血淋淋的，他更提到發作時的疼痛是難以用文字言語形容的，並且讓他必須隨身攜帶著多條內褲以防萬一，他還比喻如果聖誕老人真實存在，他絕對會許願換一個新的屁股，因為實在太痛了。也因為這個疾病問題，雖然李洪基也愛大眾澡堂，但他卻不敢去這樣的場合。



李洪基以往從不敢直接說明，到底身體哪裡不舒服讓他不得不取消演出，甚至連自己FTIsland的成員都曾懷疑他是在「裝病」而難以理解。不過他公開了之後，成員們還戴上手套為他塗藥。李洪基希望藉著這個影片呼籲和他依樣受到化膿性汗腺炎所苦的患者們，罹患這個病一點都不需感到羞恥，雖然也會感到無助，但依照正確的診斷與治療，一定有一天能夠戰勝疾病。



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