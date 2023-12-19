潤娥2024年2月4日台北見面會「YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE in TAIPEI」

「少女時代」成員潤娥宣布將於明年2月4日在台北國際會議中心舉辦「YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE in TAIPEI」見面會，這是她睽違約六年再度帶著見面會來台。

今年因為《歡迎光臨王之國》掀起話題，潤娥也沒有忘記海外粉絲對她的愛，因此決定自明年1月6日起，從韓國首爾出發，途中經過香港、澳門、台北、橫濱、曼谷、馬尼拉、雅加達等亞洲8個城市。見面會取名為「YOONITE」是將自己的名字YOONA與英文單字Unite結合的自創字，除了準備了個人舞台與全新單曲之外，也會跟久違的SONE們聊聊近況以及與透過遊戲與現場互動，等許許多多只有在這場見面會才能體驗到的內容。

本次見面會除了能近距離與潤娥互動外，更有簽名海報、簽名小卡、歡送等福利，還有台灣限定的「潤娥專屬小禮」。此外只要購票就能獲得海報與官方小卡，充滿粉紅泡泡的福利只有參加台北場才能獲得。

主辦單位更在活動前大放送，即日起上網登記即可免費獲得潤娥小卡，限量名額5,000份，登記截止日期為2024月1月9日 中午12點，歡迎粉絲朋友保握機會，搶先登記。

登記網址：https://evt.uforce.tw/

「YOONA FAN MEETING TOUR：YOONITE in TAIPEI」將於2月4日星期日晚間7點在台北國際會議中心舉行，票價為新台幣5600、4600、3600、2600元等四種，更多相關詳情可洽主辦單位優勢力娛樂官方臉書專頁。門票於2024年1月6日星期六中午12:00正式開賣，更多相關詳情請關注優勢力娛樂官方FB及IG。





主辦單位：優勢力娛樂股份有限公司、Men’s uno

圖／優勢力娛樂、Men’s uno

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