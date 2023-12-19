常常喊「屁股痛」的李洪基原来是罹患罕见皮肤病！「就连团员都曾怀疑我在装病～」

首席美男乐团FTIsland主唱兼演员李洪基，多次来台总在台上用中文喊著「屁股痛」引起众人关心，原来他是因为罹患罕见皮肤疾病而造成疼痛，多年来他也终於透过YT频道节目侃侃而谈。

李洪基於12月18日YT频道「关注化脓性汗腺炎」公开了名为《请为我的肿瘤找出名字》的影片，影片中李洪基向大家说明跟随自己多年的疾病症状，化脓性汗腺炎这样的疾病平均需要花费7到10年才能诊断出来，甚至也有人不知道去哪里获得正确的诊断与治疗，或因为不好意思、疼痛以及频繁的手术而感到忧郁，并且这疾病会严重影响到一个人的日常生活与工作。



李洪基自曝从中学时期开始就罹患这样的疾病，这疾病也时常让他必须提早结束工作，甚至取消原定的演出计画，也无法搭飞机移动，甚至不能唱歌不能走路。面对这样的情况，让他难以详细说明自己的问题，也感到非常困扰。於是多年来李洪基都相当不愿意在公开场合提起这件事情，当然也因为感到尴尬并难以启齿。



这疾病现在有了正式的名称，但李洪基以前难以解释自己的状况，并非肿块，但就是化脓时会血淋淋的，他更提到发作时的疼痛是难以用文字言语形容的，并且让他必须随身携带著多条内裤以防万一，他还比喻如果圣诞老人真实存在，他绝对会许愿换一个新的屁股，因为实在太痛了。也因为这个疾病问题，虽然李洪基也爱大众澡堂，但他却不敢去这样的场合。



李洪基以往从不敢直接说明，到底身体哪里不舒服让他不得不取消演出，甚至连自己FTIsland的成员都曾怀疑他是在「装病」而难以理解。不过他公开了之后，成员们还戴上手套为他涂药。李洪基希望藉著这个影片呼吁和他依样受到化脓性汗腺炎所苦的患者们，罹患这个病一点都不需感到羞耻，虽然也会感到无助，但依照正确的诊断与治疗，一定有一天能够战胜疾病。



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