太過粗暴vs職責所在？新男團壯漢保全大力推開女粉絲，對方直接飛出去！網友：根本就是在拿粉絲洩憤

男團保全人員暴力對待粉絲，是太過粗暴還是職責所在？

韓網論壇inztiz上一則名為「現在引起爭議的BOYNEXTDOOR保全的暴力」貼文引起網友關注的與不滿。 從網友公開的gif中可以見到，一群人正在走著，突然見一名強壯的男人大力推開面前的女生，女生雙手舉著相機拍攝，因受到外力而身體不穩，直接向後飛出去。因為場面混亂，以至於周圍的人全都朝著他們望去。 事情發生在機場中，當時保全人員手拉著手護送圍成一圈護送BOYNEXTDOOR的成員們離開。



과잉경호다vs애초에 붙어서 촬영하는게 문제다로

의견갈리는 보넥도 공항 영상 https://t.co/84ypd0STc5 pic.twitter.com/9F9VZv4pt0 — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) December 17, 2023

아 ㅅㅂ 보넥도 강강술래 경호 pic.twitter.com/XcMMKkBatJ — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) December 17, 2023

男保全的動作看得網友們震驚不已，紛紛評論：「他是瘋了嗎」、「應該直接報警，這已經是暴力行為了」、「女生還拿著相機，直接向後栽倒，頭沒關係吧」、「這男人之前是受過氣了嗎，明顯就是在洩憤」、「大家都向後看他們」、「 這完全就是暴力啊，向後摔倒頭部著地的話會引發腦震蕩甚至出血，這人是瘋了嗎」、「太過分了，女生都飛出去了，一定要這樣嗎」、「gif裡也沒看出女生有什麼不妥啊，只是在前面拍照而已」、「100%頭肯定撞到了」，「打仗時打敵人也不過如此」、「這種人都把氣出在了粉絲身上」、「這是殺人未遂吧」 、「你們都把愛豆圍在中間了，根本靠近不了，為什麼還要推開人」等，紛紛為女生打抱不平，譴責男保全太過粗暴。

BOYNEXTDOOR於今年5月30日出道，共有6名成員，在「2023 Melon 音樂頒獎典禮」中斬獲「全球上升藝人」獎。



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