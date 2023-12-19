【韓網熱帖】張東潤自爆「超想結婚」，吐露擇偶條件：菸酒不沾不喝咖啡，會去做禮拜

男演員張東潤做客YouTube綜藝《文明特急》，公開了自己的擇偶條件。

聊天過程中提及是否想要戀愛時，張東潤非常果斷地表示：「有！我經常祈禱可以有伴侶，好想結婚啊。 甚至考慮過蜜月旅行目的地，因為很喜歡美食，希望可以是米其林美食之旅，最近秘魯成為新美食旅行地，我就在手機上標誌了當地的餐廳。 」

張東潤稱追求自由戀愛，「我喜歡自由戀愛，會率先告白，有95%的確信的話就會先告白，會在40歲之前結婚。 我喜歡和我差不多的女生，希望對方是一個可以和我一起做禮拜的女生，不喝酒、不喝咖啡、不抽菸，注重健康。 最近我戒掉了咖啡，睡眠變好了，也基本不喝酒，外型上的理想型是Rachel McAdams（瑞秋·麥亞當斯），作為演員我也很尊敬他。 」



廣大網友們對張東潤的擇偶條件議論紛紛：

1. 他是我的理想型，但我不是他的啊

2. 我不抽菸不喝酒，但我不注重健康啊

3. 我喜歡吃和秘魯，一樣唉

4. 對他超級好好感，很可愛

5. 我準備從今天開始戒酒，但我倆宗教不一樣啊，好可惜

6. 這種年輕人真的很少見

7. 這些我都不做，而且也會去做禮拜，但很可惜我已婚

8. 啊，我因為不做禮拜而落選

9. 除了不去教會，其餘的就是我本人啊，再看他說喜歡Rachel McAdams，果然還是顏值最重要

10. 哈哈哈，我連宗教都和他一樣

11. 一起結婚吧（一起喝咖啡）

12. Rachel McAdams，這門檻也太高了吧

13. 除了不喝咖啡這一點，其他就是我啊，如果可以和他結婚的話，立馬戒掉

14. 我全符合，那麼我要去哪裡見你呢

15. 我已經被淘汰到外星球了

16. 咖啡、香菸、酒全都不喜歡，但是我不去教會，我讓給其他姊妹吧

17. 我菸酒不沾，但是咖啡不行，也贏不過Rachel McAdams

18. 他應該非常忠誠，同時也會非常嘮叨吧

19. 我也喜歡不抽菸不喝酒的男生，即使喝酒，也只喝2、3杯

20. 張東潤，你的理想型就是我

原文：https://theqoo.net/square/3040873038

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