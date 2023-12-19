太过粗暴vs职责所在？新男团壮汉保全大力推开女粉丝，对方直接飞出去！网友：根本就是在拿粉丝泄愤

男团保全人员暴力对待粉丝，是太过粗暴还是职责所在？

韩网论坛inztiz上一则名为「现在引起争议的BOYNEXTDOOR保全的暴力」贴文引起网友关注的与不满。 从网友公开的gif中可以见到，一群人正在走著，突然见一名强壮的男人大力推开面前的女生，女生双手举著相机拍摄，因受到外力而身体不稳，直接向后飞出去。因为场面混乱，以至於周围的人全都朝著他们望去。 事情发生在机场中，当时保全人员手拉著手护送围成一圈护送BOYNEXTDOOR的成员们离开。



과잉경호다vs애초에 붙어서 촬영하는게 문제다로

의견갈리는 보넥도 공항 영상 https://t.co/84ypd0STc5 pic.twitter.com/9F9VZv4pt0 — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) December 17, 2023

아 ㅅㅂ 보넥도 강강술래 경호 pic.twitter.com/XcMMKkBatJ — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) December 17, 2023

男保全的动作看得网友们震惊不已，纷纷评论：「他是疯了吗」、「应该直接报警，这已经是暴力行为了」、「女生还拿著相机，直接向后栽倒，头没关系吧」、「这男人之前是受过气了吗，明显就是在泄愤」、「大家都向后看他们」、「 这完全就是暴力啊，向后摔倒头部著地的话会引发脑震荡甚至出血，这人是疯了吗」、「太过分了，女生都飞出去了，一定要这样吗」、「gif里也没看出女生有什么不妥啊，只是在前面拍照而已」、「100%头肯定撞到了」，「打仗时打敌人也不过如此」、「这种人都把气出在了粉丝身上」、「这是杀人未遂吧」 、「你们都把爱豆围在中间了，根本靠近不了，为什么还要推开人」等，纷纷为女生打抱不平，谴责男保全太过粗暴。

BOYNEXTDOOR於今年5月30日出道，共有6名成员，在「2023 Melon 音乐颁奖典礼」中斩获「全球上升艺人」奖。



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