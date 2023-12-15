【韓網熱帖】把站姐拉入見面會黑名單的STAYC所屬社
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【韓網熱帖】把站姐拉入見面會黑名單的STAYC所屬社

KPOP   2023年12月15日   星期五18:47   Sani  

（封面圖源：FB@STAYC201112）

一名站姐公開了STAYC所屬社發來的email，憤怒留言：「好好吃飯、好好生活吧，High Up這樣把粉絲全都清理出去，一定要成功啊！」email內容稱站姐拍攝了藝人在機場關內的照片併發佈到SNS，為此將把該站姐拉入黑名單。

原PO補充道：這名站姐在報名時沒有寫過X（Twitter）ID或粉絲會入會信息。

韓國網友評論：
1. 居然跟到機場裡面去，已經是惡性私生了吧？有什麼好理直氣壯
2. 拍了入境審查和免稅區域
3. （STAYC）沒有穩固的粉絲群，好不容易有一位站姐，還要清理掉？站姐照片比公司的宣傳更有效啊
4. 拍關內照片是不對，但公司行為也違法
5. 公司把報名見面會的個人信息用在其他地方嗎？可以起訴吧kk
6. 我覺得有內情，應該是先DM過才發的email... 這有法律問題啊
7. 是記住站姐長相後在見面會認出來的嗎...
8. 對所屬社而言也不是容易的決定吧，我只覺得處理的很好kkk這程度的話應該已經在線下越界很多次了
（圖源：FB@STAYC201112）

9. 大部份所屬社都禁止跟進關內、在公告裡寫明會拉黑，STAYC所屬社最近也發了好幾次公告... 明知故犯所以被拉黑
10. 被拉黑生氣是可以理解（特指感情上，不是說做的事沒錯），但扯到個人資訊就好笑了。 站姐也是購買個資才進去關內啊，意思是自己的個資很重要，別人的個資就無所謂嗎？
11. 但是，報名見面會的個資不是一結束就作廢了嗎，在通知email裡有寫啊... 這公司隨意使用個資，沒有法律問題嗎？
12. 公司做得好，這種人就該清理掉
13. 去帳號裡看了，有些日子照片相當多，確實有點過分
14. 也可能是知道站姐身份的其他人舉報的啊，只看本文不能咬定是公司侵害個資
15. 把這種人視作粉絲才更可怕
16. 拉黑肯定是有原因的kk哄著那些跟進關內的私生有什麼好處kkk會在關內拍照的都是精神不正常
17. 如果是公開日程拍照被拉黑還有待商榷，但這是非公開日程、沒有公開信息，以非法手段獲取日程拍照的站姐不需要存在kkk非法渠道挖信息的站姐不是為偶像生產必要data的粉絲kk
（圖源：FB@STAYC201112）

出處：https：//theqoo.net/hot/3036722479

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