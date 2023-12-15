【韓網熱帖】把站姐拉入見面會黑名單的STAYC所屬社

一名站姐公開了STAYC所屬社發來的email，憤怒留言：「好好吃飯、好好生活吧，High Up這樣把粉絲全都清理出去，一定要成功啊！」email內容稱站姐拍攝了藝人在機場關內的照片併發佈到SNS，為此將把該站姐拉入黑名單。

原PO補充道：這名站姐在報名時沒有寫過X（Twitter）ID或粉絲會入會信息。



잘먹고 잘 사세요 하이업 이렇게 팬 다 쳐내고 꼭 성공하길 !! pic.twitter.com/Ve5QbRs5Aw — soft peach (@soft__peach__) December 14, 2023

韓國網友評論：

1. 居然跟到機場裡面去，已經是惡性私生了吧？有什麼好理直氣壯

2. 拍了入境審查和免稅區域

3. （STAYC）沒有穩固的粉絲群，好不容易有一位站姐，還要清理掉？站姐照片比公司的宣傳更有效啊

4. 拍關內照片是不對，但公司行為也違法

5. 公司把報名見面會的個人信息用在其他地方嗎？可以起訴吧kk

6. 我覺得有內情，應該是先DM過才發的email... 這有法律問題啊

7. 是記住站姐長相後在見面會認出來的嗎...

8. 對所屬社而言也不是容易的決定吧，我只覺得處理的很好kkk這程度的話應該已經在線下越界很多次了



9. 大部份所屬社都禁止跟進關內、在公告裡寫明會拉黑，STAYC所屬社最近也發了好幾次公告... 明知故犯所以被拉黑

10. 被拉黑生氣是可以理解（特指感情上，不是說做的事沒錯），但扯到個人資訊就好笑了。 站姐也是購買個資才進去關內啊，意思是自己的個資很重要，別人的個資就無所謂嗎？

11. 但是，報名見面會的個資不是一結束就作廢了嗎，在通知email裡有寫啊... 這公司隨意使用個資，沒有法律問題嗎？

12. 公司做得好，這種人就該清理掉

13. 去帳號裡看了，有些日子照片相當多，確實有點過分

14. 也可能是知道站姐身份的其他人舉報的啊，只看本文不能咬定是公司侵害個資

15. 把這種人視作粉絲才更可怕

16. 拉黑肯定是有原因的kk哄著那些跟進關內的私生有什麼好處kkk會在關內拍照的都是精神不正常

17. 如果是公開日程拍照被拉黑還有待商榷，但這是非公開日程、沒有公開信息，以非法手段獲取日程拍照的站姐不需要存在kkk非法渠道挖信息的站姐不是為偶像生產必要data的粉絲kk



出處：https：//theqoo.net/hot/3036722479

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