【韩网热帖】把站姐拉入见面会黑名单的STAYC所属社

一名站姐公开了STAYC所属社发来的email，愤怒留言：「好好吃饭、好好生活吧，High Up这样把粉丝全都清理出去，一定要成功啊！」email内容称站姐拍摄了艺人在机场关内的照片并发布到SNS，为此将把该站姐拉入黑名单。

原PO补充道：这名站姐在报名时没有写过X（Twitter）ID或粉丝会入会信息。



잘먹고 잘 사세요 하이업 이렇게 팬 다 쳐내고 꼭 성공하길 !! pic.twitter.com/Ve5QbRs5Aw — soft peach (@soft__peach__) December 14, 2023

韩国网友评论：

1. 居然跟到机场里面去，已经是恶性私生了吧？有什么好理直气壮

2. 拍了入境审查和免税区域

3. （STAYC）没有稳固的粉丝群，好不容易有一位站姐，还要清理掉？站姐照片比公司的宣传更有效啊

4. 拍关内照片是不对，但公司行为也违法

5. 公司把报名见面会的个人信息用在其他地方吗？可以起诉吧kk

6. 我觉得有内情，应该是先DM过才发的email... 这有法律问题啊

7. 是记住站姐长相后在见面会认出来的吗...

8. 对所属社而言也不是容易的决定吧，我只觉得处理的很好kkk这程度的话应该已经在线下越界很多次了



9. 大部份所属社都禁止跟进关内、在公告里写明会拉黑，STAYC所属社最近也发了好几次公告... 明知故犯所以被拉黑

10. 被拉黑生气是可以理解（特指感情上，不是说做的事没错），但扯到个人资讯就好笑了。 站姐也是购买个资才进去关内啊，意思是自己的个资很重要，别人的个资就无所谓吗？

11. 但是，报名见面会的个资不是一结束就作废了吗，在通知email里有写啊... 这公司随意使用个资，没有法律问题吗？

12. 公司做得好，这种人就该清理掉

13. 去帐号里看了，有些日子照片相当多，确实有点过分

14. 也可能是知道站姐身份的其他人举报的啊，只看本文不能咬定是公司侵害个资

15. 把这种人视作粉丝才更可怕

16. 拉黑肯定是有原因的kk哄著那些跟进关内的私生有什么好处kkk会在关内拍照的都是精神不正常

17. 如果是公开日程拍照被拉黑还有待商榷，但这是非公开日程、没有公开信息，以非法手段获取日程拍照的站姐不需要存在kkk非法渠道挖信息的站姐不是为偶像生产必要data的粉丝kk



出处：https：//theqoo.net/hot/3036722479

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻