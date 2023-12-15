【韩网热帖】把站姐拉入见面会黑名单的STAYC所属社
广告

【韩网热帖】把站姐拉入见面会黑名单的STAYC所属社

KPOP   2023年12月15日   星期五18:47   Sani  

（封面图源：FB@STAYC201112）

一名站姐公开了STAYC所属社发来的email，愤怒留言：「好好吃饭、好好生活吧，High Up这样把粉丝全都清理出去，一定要成功啊！」email内容称站姐拍摄了艺人在机场关内的照片并发布到SNS，为此将把该站姐拉入黑名单。

原PO补充道：这名站姐在报名时没有写过X（Twitter）ID或粉丝会入会信息。

韩国网友评论：
1. 居然跟到机场里面去，已经是恶性私生了吧？有什么好理直气壮
2. 拍了入境审查和免税区域
3. （STAYC）没有稳固的粉丝群，好不容易有一位站姐，还要清理掉？站姐照片比公司的宣传更有效啊
4. 拍关内照片是不对，但公司行为也违法
5. 公司把报名见面会的个人信息用在其他地方吗？可以起诉吧kk
6. 我觉得有内情，应该是先DM过才发的email... 这有法律问题啊
7. 是记住站姐长相后在见面会认出来的吗...
8. 对所属社而言也不是容易的决定吧，我只觉得处理的很好kkk这程度的话应该已经在线下越界很多次了
（图源：FB@STAYC201112）

9. 大部份所属社都禁止跟进关内、在公告里写明会拉黑，STAYC所属社最近也发了好几次公告... 明知故犯所以被拉黑
10. 被拉黑生气是可以理解（特指感情上，不是说做的事没错），但扯到个人资讯就好笑了。 站姐也是购买个资才进去关内啊，意思是自己的个资很重要，别人的个资就无所谓吗？
11. 但是，报名见面会的个资不是一结束就作废了吗，在通知email里有写啊... 这公司随意使用个资，没有法律问题吗？
12. 公司做得好，这种人就该清理掉
13. 去帐号里看了，有些日子照片相当多，确实有点过分
14. 也可能是知道站姐身份的其他人举报的啊，只看本文不能咬定是公司侵害个资
15. 把这种人视作粉丝才更可怕
16. 拉黑肯定是有原因的kk哄著那些跟进关内的私生有什么好处kkk会在关内拍照的都是精神不正常
17. 如果是公开日程拍照被拉黑还有待商榷，但这是非公开日程、没有公开信息，以非法手段获取日程拍照的站姐不需要存在kkk非法渠道挖信息的站姐不是为偶像生产必要data的粉丝kk
（图源：FB@STAYC201112）

出处：https：//theqoo.net/hot/3036722479

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » KPOP » 【韩网热帖】把站姐拉入见面会黑名单的STAYC所属社
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手