ZEROBASEONE明年上半年發行第3張專輯，下半年開啟巡迴演唱會！

據韓媒，韓國證券公司在報告中提到CJ ENM明年業務內容，其中包括男團ZEROBASEONE第三張專輯和巡迴演唱會的計劃。

韓國現代證券分析認為，隨著TVING和wavve合併、影視製作子公司FIFTH SEASON（前Endeavor Content）擺脫美國編劇罷工影響，CJ ENM的媒體平台和影視製作業務有望在明年扭虧為盈。

音樂產業方面，CJ NEM已有兩組積極活動的韓日男團JO1和INI、計劃明年推出兩組新的女團，今年大獲人氣的限定團ZEROBASEONE也將持續有新動作：「7月出道的ZEROBASEONE僅憑兩張迷你專輯就突破400萬張銷量，將在累計發行3張專輯的明年下半年舉辦巡迴演唱會。 」



ZEROBASEONE是由CJ ENM旗下電視頻道Mnet的選秀節目《BOYS PLANET》選出的9人期間限定團，今年7月10日正式出道，將進行2年6個月團體活動。 近日在2023 MAMA大獎（Mnet亞洲音樂大獎/Mnet Asian Music Awards）斬獲「最受歡迎新人獎」、「全球粉絲票選TOP 10」及「最佳男新人獎」等重磅獎項，並被Melon Awards（甜瓜音樂獎）授予「年度新人獎」，未來發展備受矚目。



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