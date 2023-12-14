任時完瞬間從天堂跌到地獄！《少年時代》真正的白虎出手了！任時完「人財兩失」還天天被爆打（EP.5 – 6）

[有雷] 看完這兩集《少年時代》很想幫任時完寫一個慘字啊啊啊啊啊啊～原本冒充著牙山白虎的他，受到同學們的擁戴甚至競選學生會長，但真正的白虎李施優卻在此時恢復記憶，開始出招報復讓他受傷失憶的任時完，除了搶走校花女友，還逼他跟同學收保護費，任時完被逼急了竟然砸破好友的頭…

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假白虎秉泰（任時完飾）開心與校花吃著炸豬排，還差2000元叫同學們趕緊送來，沒想到來的是鄭景泰（李施優飾）。秉泰送善花回家後，老實的他看不懂女生的暗示，錯失接吻機會，不過善花也願意成為他的女友。殊不知牙山白虎鄭景泰此時已經想起了自己是誰，更在秉泰背後伺機而動。



白虎先是刻意跟著秉泰去約會，表現得比他更積極，甚至自己跑到善花校門口去堵她，讓女生對他開始有些心動，十足的壞男人，比善良秉泰更有吸引力，白虎來到善花家門口附近，冷不防將她拉進並親吻了她，被打了一巴掌也無所謂，秉泰目擊了一切，雖然衝上去與白虎理論，但卻也打不過白虎。



秉泰決定叫身邊的小跟班去報復白虎出口氣，沒想到他們全都被打得鼻青臉腫，白虎除了打趴秉泰，還叫秉泰在全班面前說出真相，秉泰只好承認自己假冒了白虎，也被所有流氓毒打一頓。原本以為了不起就回到以前天天被打的生活，沒想到現在根本來到地獄！白虎要求秉泰成為他的手下，除了吃霸王餐要秉泰付高額餐費外，還要求秉泰跟全班收齊保護費上繳給他。



另外白虎也要求秉泰約善花出來，說出自己只是白虎的小跟班，善花果真漸漸被白虎打動，變成了他的女友，甚至當面把秉泰送的東西丟在地上。秉泰身心俱疲，實在沒有辦法只好請全班同學每人繳200元給他，流氓同學把他打下台，要他自己想辦法去搶，他竟然把腦筋動到鄰居浩錫的頭上，浩錫不屈服，秉泰竟拿起椅子砸向浩錫，害得他頭破血流，因腦震盪而住院。



秉泰的父母趕緊到醫院去與對方和解，而秉泰在病床前哭著與浩錫道歉，浩錫並沒有怪他，甚至抱著秉泰說「我們明天再繼續被打吧」，兩人只能痛哭接受這種被霸凌卻無力反抗的現況。

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