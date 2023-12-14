ZEROBASEONE明年上半年发行第3张专辑，下半年开启巡回演唱会！

据韩媒，韩国证券公司在报告中提到CJ ENM明年业务内容，其中包括男团ZEROBASEONE第三张专辑和巡回演唱会的计划。

韩国现代证券分析认为，随著TVING和wavve合并、影视制作子公司FIFTH SEASON（前Endeavor Content）摆脱美国编剧罢工影响，CJ ENM的媒体平台和影视制作业务有望在明年扭亏为盈。

音乐产业方面，CJ NEM已有两组积极活动的韩日男团JO1和INI、计划明年推出两组新的女团，今年大获人气的限定团ZEROBASEONE也将持续有新动作：「7月出道的ZEROBASEONE仅凭两张迷你专辑就突破400万张销量，将在累计发行3张专辑的明年下半年举办巡回演唱会。 」



ZEROBASEONE是由CJ ENM旗下电视频道Mnet的选秀节目《BOYS PLANET》选出的9人期间限定团，今年7月10日正式出道，将进行2年6个月团体活动。 近日在2023 MAMA大奖（Mnet亚洲音乐大奖/Mnet Asian Music Awards）斩获「最受欢迎新人奖」、「全球粉丝票选TOP 10」及「最佳男新人奖」等重磅奖项，并被Melon Awards（甜瓜音乐奖）授予「年度新人奖」，未来发展备受瞩目。



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