44歲急速衰老？Eric近況照網友看傻，育兒太累了？ 網評：演員要管理 vs 他也是人

韓國明星不論男女基本都很自律，畢竟網友們都愛拿著放大鏡看他們。

他們除了追求好身材之外，也很注重「駐顏術」（意旨保持青春的內丹功法），總是比同齡人看上去小幾歲。 然而這兩日元祖男團神話隊長Eric（文晸赫）的近況照讓網友們大跌眼鏡，見過男明星中年發福的，沒見過急速衰老的。

在韓網熱傳的照片中，Eric穿了一件黑色的上衣，戴著黑色的鴨舌帽，面容憔悴，眼袋頗大，整張臉也比之前圓了很多，看上去少了很多明星氣質，反而很像馬路上經常遇見的鄰家大叔。2017年Eric和女演員羅惠美結婚後一直過得很低調，今年3月羅惠美生下兒子，他也開啟了「奶爸」生活，淡出了大眾視線，全身心投入到育兒中。



粉絲們很高興能夠看到許久未見的Eric的近況照，但也有不少網友震驚與他和之前容貌的區別，甚至有人開始擔心起他的身體狀況。 網友們紛紛表示：「果真是歲月不饒人啊」、「這不是我認識的Eric」、「差點沒認出來」、「還是要自我管理一下吧」、「接到劇本應該就會立刻大變樣吧」、「別再休息了，快出來演戲吧」、「其實我覺得這照片他看上去很安逸」、「他是藝人，更是個人」、「只要減肥就行了」等。

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