44岁急速衰老？Eric近况照网友看傻，育儿太累了？ 网评：演员要管理 vs 他也是人

韩国明星不论男女基本都很自律，毕竟网友们都爱拿著放大镜看他们。

他们除了追求好身材之外，也很注重「驻颜术」（意旨保持青春的内丹功法），总是比同龄人看上去小几岁。 然而这两日元祖男团神话队长Eric（文晸赫）的近况照让网友们大跌眼镜，见过男明星中年发福的，没见过急速衰老的。

在韩网热传的照片中，Eric穿了一件黑色的上衣，戴著黑色的鸭舌帽，面容憔悴，眼袋颇大，整张脸也比之前圆了很多，看上去少了很多明星气质，反而很像马路上经常遇见的邻家大叔。2017年Eric和女演员罗惠美结婚后一直过得很低调，今年3月罗惠美生下儿子，他也开启了「奶爸」生活，淡出了大众视线，全身心投入到育儿中。



粉丝们很高兴能够看到许久未见的Eric的近况照，但也有不少网友震惊与他和之前容貌的区别，甚至有人开始担心起他的身体状况。 网友们纷纷表示：「果真是岁月不饶人啊」、「这不是我认识的Eric」、「差点没认出来」、「还是要自我管理一下吧」、「接到剧本应该就会立刻大变样吧」、「别再休息了，快出来演戏吧」、「其实我觉得这照片他看上去很安逸」、「他是艺人，更是个人」、「只要减肥就行了」等。

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