河錫辰2024年1月20日《Problematic HA SEOK JIN in Taipei》台北粉絲見面會

不止臉孔、身材性感，連聰明的大腦都性感有魅力，讓演員河錫辰在韓國擁有「腦性男」的封號，經紀公司選在明年出道20年之際，宣佈將舉辦《Problematic HA SEOK JIN》巡迴粉絲見面會，而首站將以台灣為起點，於2024年1月20日（六）下午１點在Zepp New Taipei舉辦《Problematic HA SEOK JIN in Taipei》粉絲見面會，屆時將與台灣粉絲們進行一場別開生面的腦力對決。

雖然因拍攝大韓航空廣告而出道，但河錫辰至今一直在戲劇上有不錯的表現，除曾主演《1%的可能性》《獨酒男女》《自體發光辦公室》《你的管家》等戲劇作品，也曾在當紅韓劇《愛的迫降》和《衣袖紅鑲邊》中客串飾演男主角玄彬的哥哥和女主角李世榮說書中的史道大人而廣為人知。

畢業自韓國名校漢陽大學機械工程系的河錫辰，數學難不倒他，腦筋更是非常聰明，上遍各種益智節目，之前更長達5年時間為tvN腦力益智綜藝節目《腦性時代：問題男子》的固定班底，他在節目中的優異表現，更為他贏得「腦性男」、「工大歐爸」、「HaphaGo」（來自於AlphaGo，意指河錫辰與AI電腦一樣聰明）等綽號。



在Netflix全球TOP 10電視秀（非英語）部門中排名第三的原創心理戰遊戲綜藝節目《魔鬼的計謀》中，12位參賽者必須接受機智、策略和腦力大考驗，河錫辰不但堂堂正正地奪冠獨得2.5億韓元（約611萬台幣）獎金，在節目中展現的高智商與高情商，吸引了全球粉絲注意並深陷其獨具的魅力之中。

河錫辰出道以來，即使在韓國都未曾舉辦過公開粉絲見面會，經紀公司特別選在明年出道20年之際，舉辦《Problematic HA SEOK JIN》巡迴見面會。與過去韓星活動內容皆由韓國企劃不同，河錫辰此次的Fan Tour內容破天荒交由台灣團隊企劃製作，因此確定明年1月20日選擇台灣做為Fan Tour的第一站，2月之後則將前進新加坡等國家。

河錫辰Fan Tour主題命名為《Problematic HA SEOK JIN》（問題性河錫辰），「腦力解題」將成為見面會中最重要的環節外，他也為了粉絲認真做了準備，請粉絲們期待他將展現的多樣面貌。對於Fan Tour首站選在台灣舉行，河錫辰笑說在2022年全球智商排名中，台灣高居第一，所以他已經摩拳擦掌、迫不及待地想和台灣的「腦性粉絲」來場腦力大對抗了呢！

有關2024年1月20日下午１點在Zepp New Taipei舉辦的《Problematic HA SEOK JIN in Taipei》粉絲見面會，有關售票、票價、福利等訊息，之後將在

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