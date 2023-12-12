夢幻組合！(G)I-DLE Minnie &雨琦、IVE Liz &李瑞組跨團小分隊「I-Z」（아아즈）

上個月才有(G)I-DLE小娟、aespa Winter與IVE Liz合體演唱〈NOBODY〉，這個月又有全新大勢女團小分隊組合！

▼(G)I-DLE小娟、aespa Winter與IVE Liz為釜山世界博覽會合體演唱〈NOBODY〉



KBS 2TV《Music Bank》特別節目《2023 Music Bank全球慶典》（2023 Music Bank Global Festival），今宣布(G)I-DLE Minnie與雨琦、IVE Liz與李瑞將組成女子團體「I-Z」（아아즈暫譯，(G)I-DLE아이들의 + IVE아이브），將用各有特色的嗓音帶來特別舞台。



《2023 Music Bank全球慶典》第一部由路雲、IVE張員瑛擔任MC，表演陣容包含宣美、華莎、Young K、NCT 127、NCT DREAM、fromis_9、(G)I-DLE、ONEUS、TOMORROW X TOGETHERS、CRAVITY、aespa、IVE、H1KEY、xikers、ZEROBASEONE、RIIZE與FANTASY BOYS。

第二部由路雲、高旻示、李泳知主持，表演陣容有朴振永、Golden Girls、SHINee、MeloMance、姜丹尼爾、THE BOYZ、Stray Kids、ATEEZ、ITZY、P1Harmony、STAYC、ENHYPEN 、NiziU、Kep1er、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans、&TEAM與BOYNEXTDOOR。

《2023 Music Bank全球慶典》將在15日韓國時間晚間8點30分起首播，共播出240分鐘，足足有4小時。

▼陣容宣傳片



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