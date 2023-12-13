河锡辰2024年1月20日《Problematic HA SEOK JIN in Taipei》台北粉丝见面会

不止脸孔、身材性感，连聪明的大脑都性感有魅力，让演员河锡辰在韩国拥有「脑性男」的封号，经纪公司选在明年出道20年之际，宣布将举办《Problematic HA SEOK JIN》巡回粉丝见面会，而首站将以台湾为起点，於2024年1月20日（六）下午１点在Zepp New Taipei举办《Problematic HA SEOK JIN in Taipei》粉丝见面会，届时将与台湾粉丝们进行一场别开生面的脑力对决。

虽然因拍摄大韩航空广告而出道，但河锡辰至今一直在戏剧上有不错的表现，除曾主演《1%的可能性》《独酒男女》《自体发光办公室》《你的管家》等戏剧作品，也曾在当红韩剧《爱的迫降》和《衣袖红镶边》中客串饰演男主角玄彬的哥哥和女主角李世荣说书中的史道大人而广为人知。

毕业自韩国名校汉阳大学机械工程系的河锡辰，数学难不倒他，脑筋更是非常聪明，上遍各种益智节目，之前更长达5年时间为tvN脑力益智综艺节目《脑性时代：问题男子》的固定班底，他在节目中的优异表现，更为他赢得「脑性男」、「工大欧爸」、「HaphaGo」（来自於AlphaGo，意指河锡辰与AI电脑一样聪明）等绰号。



在Netflix全球TOP 10电视秀（非英语）部门中排名第三的原创心理战游戏综艺节目《魔鬼的计谋》中，12位参赛者必须接受机智、策略和脑力大考验，河锡辰不但堂堂正正地夺冠独得2.5亿韩元（约611万台币）奖金，在节目中展现的高智商与高情商，吸引了全球粉丝注意并深陷其独具的魅力之中。

河锡辰出道以来，即使在韩国都未曾举办过公开粉丝见面会，经纪公司特别选在明年出道20年之际，举办《Problematic HA SEOK JIN》巡回见面会。与过去韩星活动内容皆由韩国企划不同，河锡辰此次的Fan Tour内容破天荒交由台湾团队企划制作，因此确定明年1月20日选择台湾做为Fan Tour的第一站，2月之后则将前进新加坡等国家。

河锡辰Fan Tour主题命名为《Problematic HA SEOK JIN》（问题性河锡辰），「脑力解题」将成为见面会中最重要的环节外，他也为了粉丝认真做了准备，请粉丝们期待他将展现的多样面貌。对於Fan Tour首站选在台湾举行，河锡辰笑说在2022年全球智商排名中，台湾高居第一，所以他已经摩拳擦掌、迫不及待地想和台湾的「脑性粉丝」来场脑力大对抗了呢！

有关2024年1月20日下午１点在Zepp New Taipei举办的《Problematic HA SEOK JIN in Taipei》粉丝见面会，有关售票、票价、福利等讯息，之后将在

得艺室策划facebook公布。

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