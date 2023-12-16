韓網熱議！Jennie分手後男團粉絲都進入緊急狀態？網友維護：你家歐巴和她是一個level嗎？

早前BLACKPINK Jennie被爆與防彈少年團V已經分手，有韓國網友就表示男團的粉絲們即刻進入了緊急狀態。

Jennie和V的熱戀傳出從他倆被拍到濟州島同遊傳出，之後又有巴黎散步被偶遇，似乎坐實了兩人的戀情，但從始至終他們從未公開承認過，當然也並未否認過，留給粉絲和網友「懂得都懂」的想像空間。 這段從未被正式回應過的戀情卻因為jtbc的獨家報導再次引爆全網，他倆分手了。不過這則消息也沒有得到官方的證實。



有網友在得知Jennie和V分手之後，將新聞截圖發到了PANN論壇，並表示「Jennie分手，男團粉們進入緊急狀態！」，解釋她的下一任男友候選人還是男團成員，所以才讓女粉絲很憂心。



Jennie出道以來共有一任被D社踢爆的正牌男友EXO Kai，和兩任緋聞男友BIGBANG D-Gragon、防彈少年團V，全都是頂級男團成員，眼光從未改變過。



相關貼文很快就在PANN上吸引了廣大粉絲和網友的評論，大家紛紛留言稱：「你寫這個帖子之前不如好好看看Jennie的履歷，她已經是愛豆頂級了，Jennie會愛上你們那些連是誰都沒聽過的歐巴嗎，可笑」、「不管你們有多不願意，想要和Jennie交往的男團成員都在大排長隊」、「 她和誰交往關你什麼事，只是因為他倆覺得合適才交往的啊」、「你家歐巴看到Jennie的臉都不敢說話，還男團粉絲進入緊急狀態，瘋了吧」、「這些代入自己是女友的粉絲，也很瘋狂」、「那你家歐巴準備好和Jennie是同一個level了嗎，都搞不清楚自己的位置」等，大力維護Jennie。

此外，12月11日V正式入伍，而前幾日BLACPINK也正式與YG續約（團隊約）成功。

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