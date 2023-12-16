《歡迎回到三達里》 池昌旭＆申惠善8年前分手的理由是什麼？EP.5先公開：總是想起對方的青梅竹馬！

由池昌旭＆申惠善主演的《歡迎回到三達里》在上週 EP.4 中以首都圈7.3%、全國6.5%的收視刷新自身新高。

在這集播出中，為了採海帶兩人再次相遇。村民們怕容弼（池昌旭 飾）會因為三達（申惠善 飾）感到不便，把他推回家，雙方發生爭執時，容弼不小心把海帶碎片丟到三達的臉上，這也成為了導火線 XD 最終兩人互丟起海帶！



EP.5 先公開影片中，三達看著容弼給的藥，想到兩人過去的樣子。容弼帶著藥膏到三達的窗外，對她說：「我就知道會這樣！所以我不是讓你別一回來就說要留學嗎？放假時間這麼久明明可以慢慢說。」三達也委屈地說自己是系上第一名，卻只有她不能去留學，還賭氣說：「等著瞧！我自己賺錢也要去！」三達因為被媽媽打，容弼還幫她擦藥。



而兩人記憶中離別也錯綜複雜，這點更加讓人好奇。在容弼的立場上，是三達先說「分手吧！我現在不喜歡你了，我現在沒有你也沒關係。」但是...三達的看法卻不同，她收到容弼傳的「分手吧！我不需要妳」的簡訊，她還在容弼家門口哭著說自己辦不到。雖然雙方對分手理由的立場有差異，但可以確定的是他們分手後，容弼和三達都非常痛苦。



不管怎樣，經歷如此痛苦的時間後，時隔8年再次相遇的容弼和三達，至今還是非常關心對方。製作組表示：「容弼和三達因爲不得已的原因而分手了，希望大家一起猜測分手的理由，並享受剩下的故事。另外，在三達里再次相遇喚醒過去感情的兩人，能否克服過去不得不分手的理由，走向新的關係，敬請關注。」期待今晚的播出啊！

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