【K社韓國小百科】《信號》「仁州女高案件」原型艱難的19年：受害者逃跑式搬家，惡意留言者當警察、加害者上學工作無影響

正義什麼時候才能來？！

經典韓劇《信號》中曾經描述過的「集體性侵案」的原型「密陽性侵案」重回大眾視線，距離案發已經過去了19年。



2004年1月爆出了一件震驚全韓國的惡性案件，密陽地區的高中生將蔚山的一對國中生姊妹帶到密陽，對她倆實施了長達1年的性侵。 同月有媒體報導了這一事件，坊間掀起一片嚴懲兇手的言論。 然而事情被報導的第二日，有媒體揭發只有部份加害者被批捕，另一部份人逃過了法律的制裁，引起廣大民眾的抗議。

而原本應該保護好的受害女生，卻不知道為何突然身份信息被媒體曝光，兩人甚至還被警察惡語相對、被加害者家人恐嚇，民眾們從抗議變成了憤怒。 網友們湧入青瓦台、警察廳、地方警察廳等官網留言聲討，一度導致網路癱瘓。

《信號》播出當時，慶南議領警署的留言板曾被網友灌爆，因為案發當時在網路上留言嘲諷受害女生的A某現在已經是一名警察了，在議領警署工作。 2012年A某當上警察的消息曝光後已經掀起過輿論風波，警署也暫緩了他的調令。



民眾對「密陽集體性侵案」的憤怒延續了19年，因為受害女生的家人爆料還有20名加害者，懇求警方能夠追加調查，但真相依舊沒有查清，最後受害者一家如同過街老鼠一般逃離了原來的住處。

據韓媒報導稱，與當時案件相關的高中生共有44人，其中有10人被起訴，20人被遣送至少年院，受到和解處理的有14人，這14人中沒有一人留下前科紀錄，與普通人一樣進學、就業，自在地活在這世上。



前兩日舊時重提在韓網上引爆網友熱議，他們評論道：「知道這事情之後再也沒去過密陽，知道朋友是密陽出身之後再也沒和他聯繫過」、「雖然密陽市民沒什麼錯，但我就是對密陽地域歧視」、「密陽和新安，最歧視的兩個地方」、「很多密陽人反而在罵受害人，太噁心了」、「 如果現在示威遊行還能把他們抓起來的話，算我一個」、「希望加害者這輩子都活在痛苦之中」、「我很少留言，但這件事情千萬不能被大眾遺忘」等。

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