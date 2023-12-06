緋聞傳了一年多！韓媒今爆BTS V & BLACKPINK Jennie分手！

兩大Top韓團成員，BTS防彈少年團V與BLACKPINK Jennie，緋聞傳了一年多，稍早被《JTBC NEWS》獨家報導分手消息。

根據《JTBC NEWS》‎報導，V和Jennie去年開始交往成為戀人，夏日在濟州島共乘的照片被公開，還有在相近時期在紐約上傳相似場所的照片……等等證明戀情的私生活照片不斷傳開，兩人是男女朋友的關係不脛而走，還有今年5月一同在法國巴黎約會紀念交往一週年之事。

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Taehyung and Jennie in Paris walking hand in hand in the City of Love this is def them!! They're so much in LOVE TAENNIEEE MY HEART pic.twitter.com/9Ph708ukjJ — sleeping (@hityouwidthatd4) May 17, 2023

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「據演藝界人士透露，V和Jennie近日結束了戀人關係。」該報導僅如此說明，也表示雙方態度和承認交往時一致，「惜字如金」都不正面回應。此分手報導刊出後，目前V所屬Big Hit Music與Jennie所屬YG娛樂確實沒有回應，而各家媒體倒是意有所指可能是因為V即將入伍，因此雙方整理了關係。

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