緋聞傳了一年多！韓媒今爆BTS V & BLACKPINK Jennie分手！

兩大Top韓團成員,BTS防彈少年團V與BLACKPINK Jennie,緋聞傳了一年多,稍早被《JTBC NEWS》獨家報導分手消息。

根據《JTBC NEWS》‎報導,V和Jennie去年開始交往成為戀人,夏日在濟州島共乘的照片被公開,還有在相近時期在紐約上傳相似場所的照片……等等證明戀情的私生活照片不斷傳開,兩人是男女朋友的關係不脛而走,還有今年5月一同在法國巴黎約會紀念交往一週年之事。

Taehyung and Jennie in Paris walking hand in hand in the City of Love this is def them!! They're so much in LOVE TAENNIEEE MY HEART pic.twitter.com/9Ph708ukjJ