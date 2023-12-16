韩网热议！Jennie分手后男团粉丝都进入紧急状态？网友维护：你家欧巴和她是一个level吗？

早前BLACKPINK Jennie被爆与防弹少年团V已经分手，有韩国网友就表示男团的粉丝们即刻进入了紧急状态。

Jennie和V的热恋传出从他俩被拍到济州岛同游传出，之后又有巴黎散步被偶遇，似乎坐实了两人的恋情，但从始至终他们从未公开承认过，当然也并未否认过，留给粉丝和网友「懂得都懂」的想像空间。 这段从未被正式回应过的恋情却因为jtbc的独家报导再次引爆全网，他俩分手了。不过这则消息也没有得到官方的证实。



有网友在得知Jennie和V分手之后，将新闻截图发到了PANN论坛，并表示「Jennie分手，男团粉们进入紧急状态！」，解释她的下一任男友候选人还是男团成员，所以才让女粉丝很忧心。



Jennie出道以来共有一任被D社踢爆的正牌男友EXO Kai，和两任绯闻男友BIGBANG D-Gragon、防弹少年团V，全都是顶级男团成员，眼光从未改变过。



相关贴文很快就在PANN上吸引了广大粉丝和网友的评论，大家纷纷留言称：「你写这个帖子之前不如好好看看Jennie的履历，她已经是爱豆顶级了，Jennie会爱上你们那些连是谁都没听过的欧巴吗，可笑」、「不管你们有多不愿意，想要和Jennie交往的男团成员都在大排长队」、「 她和谁交往关你什么事，只是因为他俩觉得合适才交往的啊」、「你家欧巴看到Jennie的脸都不敢说话，还男团粉丝进入紧急状态，疯了吧」、「这些代入自己是女友的粉丝，也很疯狂」、「那你家欧巴准备好和Jennie是同一个level了吗，都搞不清楚自己的位置」等，大力维护Jennie。

此外，12月11日V正式入伍，而前几日BLACPINK也正式与YG续约（团队约）成功。

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