《白晝之月》本周上演千年愛恨最終回！金永大演史劇變師奶殺手

改編自人氣網漫、Viu Original原創韓劇《白晝之月》將於本周三、四迎來最終回，韓俊午（金永大 飾）和姜英花（表藝珍 飾）糾纏千年的愛恨情仇也將塵埃落定，劇迷記得透過「黃Viu煲劇平台」免費收看大結局！

角色高冷被定型

金永大在《白晝之月》飾演被愛人背叛而含恨千年的道河，他為了報復前世情人韓麗塔（表藝珍 飾）而出現在今世的姜英花（表藝珍 飾）身邊，但是他卻被愛動搖⋯⋯過去金永大不時飾演冷漠孤高的角色，《白晝之月》「道河」也不例外，難怪近日他在訪問為自己平反：「別人常常跟我說，因為我扮演的角色都很冷漠，所以我看起來是一個嚴肅的人，事實上我並非如此，我很隨和、笨手笨腳，也很愛說話，哈哈！」他也笑言接連主演兩部史劇，為他吸納了更多粉絲：「以前我的粉絲主要是青少年，現在他們的年齡層更廣泛了，演完《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》後，我和媽媽一起去了花市，現場有很多老太太，其中一位突然叫我『皇上』，讓我意識到我得到了很大程度的認可。」



專屬健身室操肌

近年金永大不時在劇集大方晒肌，原來他對於自己的身材相當有要求，除了在家裡打造專屬健身房，每天還會設定運動清單並一一完成，非常自律！金永大的經理人也在綜藝節目《全知干預視角》大談他的優點：「他拍完《The Penthouse》系列後，因為大家都很辛苦，所以他給全體員工送了名牌銀包，應該有十人以上吧！」對此永大表示：「我並不是因為手頭寬裕才送的，而是因為我拍了雜誌，品牌給我送了現金劵⋯⋯因為是一筆巨額，我想盡量花得有意義，那不如送給每一位吧，這才是最正確的答案。」



Viu Original原創奇幻韓劇《白晝之月》將於本周三、四晚上9時30分在‎「黃Viu煲劇平台」播出大結局，香港觀眾可以免費緊貼進度；亦可即時重溫金永大演出的《全知干預視角》、《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》，以及一併收看《轉角浣紗街》、《犬系戀人》、《烈女朴氏契約結婚傳》、《婚禮大捷》等Viu Original原創劇，緊貼亞洲人氣節目。

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞