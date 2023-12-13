【有片】《少年時代》任時完怎麼變那麼油膩？觀眾辣評：手勢、肢體語言、言行沒有一樣是不「髒」的

啊啊啊啊啊，快還我們清爽的任時完！！！

由任時完、李先彬、姜惠元、李施優攜手主演的《少年時代》已於11月24日正式通過Coupang Play開播，任時完甩掉以往幹練、清爽的少年氣息，在劇中飾演了男主角「張秉泰」，外號「傻泰」，以不挨打為人生第一目標的孤獨高中生。 卻在轉學到扶餘農高的第一天被誤會為牙山白虎... 於是，一夜之間，他從溫陽懦夫變成扶餘老大。 劇中他和女二號「姜善花」（姜惠元 飾）有一段感情戲，兩人在極度拉扯中，懵懂的「秉泰」錯過了與「善花」交往的機會。

善花和秉泰晚上走在小路上，善花告訴對方「首爾的人不會用語言說出『交往吧』」，好奇的秉泰立即反問，善花告訴他「用kiss表達，剛才明明給了你機會」。 秉泰雖然也想吻她，但又怕被甩耳光，錯失了好機會，當他想要重吻善花時，又被對方拒絕了。 不過善花也留有餘地，稱「我會想想，下次給你個機會」。 而這段戲中任時完的演繹看得觀眾們驚掉下巴，他極致的油膩感完全讓人忘掉了他的帥氣顏值。



看了這段劇情的觀眾們也表示：「這是誰，只是戴了任時完的皮膚吧」、「這個演技絕了，還是用這張臉演的」、「任時完演技這麼好？？真的好油膩啊」、「從未想過任時完能油成這樣，看著就讓人心煩」、「太討厭了，他怎麼演得這麼真實」、「他的手勢、肢體語言、 言行，沒有一樣不讓人覺得髒的，哈哈哈哈哈哈」等。

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