李英愛新作《大指揮家：弦上的真相》劇情被批狗血！《魔鬼的計謀》李偲源從腦性女變不倫女！

[劇情微雷]少見的人物設定，讓暌違小螢幕2年的李英愛飾演一位天才女指揮家，一舉手一投足自帶氣場，每一個行動更是出人意表。不過剛播出2集，收視率也接近5％相當優秀，但結尾Ending仍被觀眾認為屬於狗血劇情。

《大指揮家：弦上的真相》描述一位與丈夫分隔兩地生活了3年的指揮家車世音（李英愛飾）回到韓國接掌樂團，雖然名氣大，但也有許多神秘傳聞，無法取得團員們的信服。而她我行我素的個性，該如何順利帶領整個樂團完美演出？



近年來有不少韓劇都是以女性角色為主，例如《代理公司》、《車貞淑醫生》、《陌生人》、《假面女郎》、《大力女子》系列、《烈女朴氏契約結婚傳》、《無人島的DIVA》等等，其中大多也將女性角色設定為獨立自主新女性。《大指揮家：弦上的真相》更是如此，李英愛從一登場就自帶女王氣場，俐落的穿著打扮以及銳利眼神，令人倒抽一口氣。



劇情也描述了車世音的能屈能伸，在音樂上她絕不妥協，為了樂團能夠表現到最好，就算所有團員抗議，她也不顧師生情面，直接換掉了因年紀大而手指表現不佳的首席小提琴手，對方因面子掛不住，憤而離開樂團，身為指揮的李英愛仍然找上門，低頭求他回到樂團中，不擔任首席但希望他能以前輩的身份培養後起之秀。



車世音回國後與父親相認，不過走到樓上房間卻浮現了兒時的陰影創傷，想必這就是她放棄了小提琴而轉為學習指揮的主因。雖然身為教授的老公在人前總表現得相當愛車世音，甚至嫉妒車世音的舊情人（李茂生飾）出現在樂團，讓大家以為他是好好先生的同時，卻被車世音目睹老公在樓梯間與女團員狂吻！這些劇情設定，不禁讓有些觀眾感覺「狗血劇設定」再現。



不過值得一提的是，這位與車世音老公搞在一起的不倫女，是曾出演遊戲型綜藝節目《魔鬼的計謀》中的李偲源，她在遊戲中表現也令觀眾們印象深刻，這次直接成為李英愛的婚姻絆腳石，下一集她將有什麼樣的小三臉孔？觀眾們也正在期待。



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