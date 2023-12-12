李英爱新作《大指挥家：弦上的真相》剧情被批狗血！《魔鬼的计谋》李偲源从脑性女变不伦女！

[剧情微雷]少见的人物设定，让暌违小萤幕2年的李英爱饰演一位天才女指挥家，一举手一投足自带气场，每一个行动更是出人意表。不过刚播出2集，收视率也接近5％相当优秀，但结尾Ending仍被观众认为属於狗血剧情。

《大指挥家：弦上的真相》描述一位与丈夫分隔两地生活了3年的指挥家车世音（李英爱饰）回到韩国接掌乐团，虽然名气大，但也有许多神秘传闻，无法取得团员们的信服。而她我行我素的个性，该如何顺利带领整个乐团完美演出？



近年来有不少韩剧都是以女性角色为主，例如《代理公司》、《车贞淑医生》、《陌生人》、《假面女郎》、《大力女子》系列、《烈女朴氏契约结婚传》、《无人岛的DIVA》等等，其中大多也将女性角色设定为独立自主新女性。《大指挥家：弦上的真相》更是如此，李英爱从一登场就自带女王气场，俐落的穿著打扮以及锐利眼神，令人倒抽一口气。



剧情也描述了车世音的能屈能伸，在音乐上她绝不妥协，为了乐团能够表现到最好，就算所有团员抗议，她也不顾师生情面，直接换掉了因年纪大而手指表现不佳的首席小提琴手，对方因面子挂不住，愤而离开乐团，身为指挥的李英爱仍然找上门，低头求他回到乐团中，不担任首席但希望他能以前辈的身份培养后起之秀。



车世音回国后与父亲相认，不过走到楼上房间却浮现了儿时的阴影创伤，想必这就是她放弃了小提琴而转为学习指挥的主因。虽然身为教授的老公在人前总表现得相当爱车世音，甚至嫉妒车世音的旧情人（李茂生饰）出现在乐团，让大家以为他是好好先生的同时，却被车世音目睹老公在楼梯间与女团员狂吻！这些剧情设定，不禁让有些观众感觉「狗血剧设定」再现。



不过值得一提的是，这位与车世音老公搞在一起的不伦女，是曾出演游戏型综艺节目《魔鬼的计谋》中的李偲源，她在游戏中表现也令观众们印象深刻，这次直接成为李英爱的婚姻绊脚石，下一集她将有什么样的小三脸孔？观众们也正在期待。



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