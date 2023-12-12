BTS防彈少年團RM、V訓練所照曝光：身穿迷彩雨披，眼神堅定

防彈少年團RM和V入伍後的照片首次被媒體曝光，引來了無數ARMY和網友的關注。

昨日（11日），RM和V作為陸軍現役正式入伍，進入了倫山訓練所，早已服役的Jin、J-Hope和Suga也休假前來送行，而今日（12日）入伍的Jimin與柾國也到場，難得的7人合體另粉絲們十分感歎。



入伍儀式結束後，新兵們就步行前往陸軍訓練所，有韓媒正好捕捉到了這一幕，只見RM、V站在新兵們之間，所有人都穿著迷彩雨衣，將帽子緊緊拉住，戴著口罩，一手拎包，步伐整齊地大步向前。



진짜 사나이로 가는 길 pic.twitter.com/6l5neefEGt — francetracny (@francetracny) December 12, 2023

從拉近的鏡頭可以看出，無論是RM還是V，從這一刻開始已然有了軍人的氣場，目光如炬，朝著真正的男子漢又邁進了一步。



此外，RM和V將在軍隊服役18個月，並於2025年6月退伍。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞