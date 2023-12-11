「1996年生」WOODZ曹承衍要去當兵了！報考陸軍軍樂隊合格，將在明年1月22日入伍

10日，WOODZ（曹承衍）通過自己的官方粉絲俱樂部親自粉絲將在明年1月入伍的消息。

曹承衍表示：「曾經對我來說感到非常遙遠的入伍時期即將到來，好像是從去年開始產生入伍的想法，我將比現在稍微遠離大家一點，不是作為WOODZ，而是作為曹承衍履行國防義務。」他接著說：「出道後開始活動已經過將近10年的時間，能夠和MOODZ們一起留下非常珍貴幸福的回憶，感到非常感謝大家。」最後他提到會以更加健康的面貌回歸，希望大家在任何地方都不要生病，健康幸福地度過。



由於曹承衍是1996年出生，入伍消息一公開，也讓網友紛紛表示：「暈 96這麼快就走了」、「怎麼這麼快就走嗚嗚嗚 一路順風」、「什麼..? 這麼突然？」、「爲什麼這麼快就去了」、「現在氣勢好像很好啊！好可惜，希望回來後能做出更好的音樂」、「再出點歌吧」等等。

今日（11日）據曹承衍的所屬社EDAM娛樂透露，曹承衍最近從兵務廳接到專業特長兵最終合格通知，因此將於明年1月22日進入陸軍訓練所。公司表示：「計劃接受基礎軍事訓練後，在陸軍軍樂隊服役，入伍地點和時間是不公開的。」



曹承衍在2014年以男子組合UNIQ出道，在Mnet選秀節目《PRODUCE X》中排名第5名並加入X1，在組合活動結束後開始SOLO活動。除了參與專輯作曲、作詞外，還將活動領域擴大到演唱OST、出席音樂節、《IDOL RADIO》特別DJ等多個領域，成爲「全能藝人」。另外，他也將在18日發行新曲《AMNESIA》。



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