《單戀原聲帶#2》用音符療癒心靈的浪漫故事

《單戀原聲#2》正式上線，讓大家能夠再次細味愛情。現歸納劇集重點，一同於聖誕投入浪漫愛情。

《單戀原聲帶》系列再度回歸，帶來全新的純愛故事，讓我們迎接冬日的浪漫聖誕節。首季的《單戀原聲帶》由韓韶禧和朴炯植主演，講述了一對青梅竹馬的朋友，在男方單戀的努力下成為情侶的故事。男神和女神的默契演出，配上扣人心弦的配樂和歌曲，成功為Disney+創造了動人的戀曲系列。全新一季以琴世祿和魯尚炫為主軸，講述了兩人多年前因誤會而分手，多年後再度相遇的愛情故事。不論你是單身、正在追求愛情、熱戀中還是失戀中，這個劇集都能讓你找到共鳴，投入感受純愛的情感，為你的聖誕節增添最佳的愛情元素。

故事中的琴世祿、魯尚炫和孫正赫將以一段三角戀曲譜寫出新的愛情故事，讓年輕歌手「DEMIAN」備受矚目。新季度中，琴世祿飾演一位生活困頓的鋼琴導師賢瑞，而魯尚炫則飾演守護，他現在是一家娛樂公司的行政總裁。這對情侶在拍拖6年後於4年前分手。4年後，守護因耳鳴問題接受音樂治療，聘請賢瑞教他彈鋼琴，用音樂療癒自己的疾病。命運的安排使得他們再次相遇，6年的情感再次湧現，觸動彼此的內心！然而，剛從美國回來的音樂家凱在街上遇到了賢瑞，二人因音樂而建立了奇妙的關係！同時，守護對凱的才華深感欣賞，他邀請凱成為旗下藝人，並邀請他暫時居住在自己的家中。作為賢瑞的鋼琴導師，賢瑞將在守護的家中教授音樂，與他的前女友再次產生交集。這段三角關係將在劇中逐漸展開，觀眾們可以期待到一系列令人心動的浪漫場景和令人難以預料的劇情發展。



《單戀原聲帶#2》的劇情將繼續探索愛情、音樂和命運之間的複雜關係。角色們將通過音樂表達情感，尋求自我成長和療癒。劇集的配樂依然是一大亮點，將帶給觀眾許多動人的歌曲和旋律。這些音樂將成為角色們的心靈寄託，也將啟發觀眾對愛情和音樂的思考。

除了劇情的發展和音樂的魅力，演員們的精湛演技也是《單戀原聲帶#2》的亮點之一。韓韶禧和朴炯植作為主演，將再次展現出他們的化學反應和細膩的演技。他們將詮釋出琴世祿和魯尚炫這兩個角色的情感細膩和成長轉變，讓觀眾更深入地感受到他們的故事。

《單戀原聲帶#2》帶給觀眾的不僅僅是一部浪漫的愛情劇，更是一場關於成長、自我發現和真愛的探索之旅。這部劇集將在冬日的聖誕節期間播出，為觀眾們帶來溫暖和治癒。快來加入琴世祿、魯尚炫和孫正赫的故事，一同感受浪漫的冬日愛情！



《單戀原聲帶#2》故事大綱：

拍拖6年的年輕情侶賢瑞和守護分手後的故事。因謊言及誤解而分開的二人本來已經不再聯絡，直至後來當上公司行政總裁、事業有成的守護誤打誤撞下聘請了一位鋼琴導師，二人才以鋼琴導師賢瑞以及學生守護的身份重新連繫，開啟他們浪漫重燃的愛情第二章，勢必牽起曾經經歷過愛情、失落與背叛的觀眾的共鳴。

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