「1996年生」WOODZ曹承衍要去当兵了！报考陆军军乐队合格，将在明年1月22日入伍

10日，WOODZ（曹承衍）通过自己的官方粉丝俱乐部亲自粉丝将在明年1月入伍的消息。

曹承衍表示：「曾经对我来说感到非常遥远的入伍时期即将到来，好像是从去年开始产生入伍的想法，我将比现在稍微远离大家一点，不是作为WOODZ，而是作为曹承衍履行国防义务。」他接著说：「出道后开始活动已经过将近10年的时间，能够和MOODZ们一起留下非常珍贵幸福的回忆，感到非常感谢大家。」最后他提到会以更加健康的面貌回归，希望大家在任何地方都不要生病，健康幸福地度过。



由於曹承衍是1996年出生，入伍消息一公开，也让网友纷纷表示：「晕 96这么快就走了」、「怎么这么快就走呜呜呜 一路顺风」、「什么..? 这么突然？」、「爲什么这么快就去了」、「现在气势好像很好啊！好可惜，希望回来后能做出更好的音乐」、「再出点歌吧」等等。

今日（11日）据曹承衍的所属社EDAM娱乐透露，曹承衍最近从兵务厅接到专业特长兵最终合格通知，因此将於明年1月22日进入陆军训练所。公司表示：「计划接受基础军事训练后，在陆军军乐队服役，入伍地点和时间是不公开的。」



曹承衍在2014年以男子组合UNIQ出道，在Mnet选秀节目《PRODUCE X》中排名第5名并加入X1，在组合活动结束后开始SOLO活动。除了参与专辑作曲、作词外，还将活动领域扩大到演唱OST、出席音乐节、《IDOL RADIO》特别DJ等多个领域，成爲「全能艺人」。另外，他也将在18日发行新曲《AMNESIA》。



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