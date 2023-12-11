韓國中小經紀公司奇蹟再加一！人氣男團ATEEZ首次登頂「Billboard 200」一位：簡直像是在做夢～

恭喜 ATEEZ～！對中小經紀公司來說真的不是容易的事啊。

最新消息，人氣男團 ATEEZ 的正規2輯登上了「Billboard 200」的榜單冠軍一位，為自身寫下了輝煌的新紀錄。

根據美國Billboard（告示牌）發表的榜單報導中，ATEEZ 於12月1日發行的正規2輯《THE WORLD EP. FIN: WILL》獲得了主要榜單「Billboard 200」的排名第一，擊敗了 Taylor Swift (泰勒絲)和 Drake (德瑞克)等著名流行歌手的專輯。 Billboard 表示：「這張專輯大部份是用韓文歌詞，是今年第 7 張非英語類登頂的專輯。」



ATEEZ 透過經紀公司KQ娛樂表示：「感覺就像在做夢一樣，非常高興。多虧了一直支持我們，給我們力量的ATINY，讓我們每天都能收到像這樣的禮物。為了報答我們的粉絲，今後也會繼續創作屬於ATEEZ的音樂，展現更好的舞台和帥氣的面貌給大家看。」



登上「Billboard 200」一位的團體有 BTS、SuperM、Stray Kids、BLACKPINK、TXT 和 NewJeans，ATEEZ 則是第一個登頂的中小型經紀公司所屬團體，意義重大。

▼此次回歸的主打歌〈Crazy Form〉MV：



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