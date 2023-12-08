《大指挥家：弦上的真相》李英爱：「想饰演女指挥家是出自於身为演员的野心！」

李英爱在睽违多年推出的新电视剧作品《大指挥家：弦上的真相》中，饰演一位女性指挥家，而她表示选择这部作品的原因是音乐，而在韩国电视剧中也没有出现过女性指挥家的角色，於是产生了身为演员的野心。

演员李英爱的新作品《大指挥家：弦上的真相》即将於12月9日播出，这是由2018年播出的法国电视剧作品为原著所改编的。李英爱将饰演一位女性指挥家车世音，李英爱也为了演出这角色而从去年11月就开始练习，她饰演的车世音还曾经是小提琴家，於是剧中也需要有小提琴的演奏画面，李英爱除了练习指挥，同时也练习小提琴的演奏。



以指挥以及古典音乐为题材的电视剧并不算多，以古典音乐指挥家为主角的电视剧，大家印象最深刻的应该是2008年游金明敏所主演的《贝多芬病毒》，也已经过了好长一段时间。李英爱也对本次的作品非常有自信，请大家期待。《大指挥家：弦上的真相》描述音乐人车世音时隔20年从海外重新返回韩国后所发生的事情，她更被传出过往曾向管弦乐团的团员开枪！



制作团队也说明了本剧看点，车世音隐藏著人生中的秘密，同时也希望寻找出管弦乐团命案的真相，车世音的老公兼作曲家，由演员金荣在饰演，而车世音的旧情人，同时也是一位企业会长的林成均则由演员李茂生饰演。全剧共有12集，12月9日晚间即将公开。



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