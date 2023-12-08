朴寶英、朱智勛、雪炫有望演出姜草《照明商店》，導演是《MOVING異能》「班導」！

今（8）日有韓媒報導，朴寶英經紀公司BH娛樂透露朴寶英有望演出《照明商店》，而這部作品此前就傳出朱智勛與雪炫將出演，導演是演員金熙元。

《照明商店》是知名漫畫家姜草，也就是今年大熱門韓劇《MOVING異能》（MOVING超異能族）原著漫畫《MOVING》作者的另部作品。《照明商店》屬恐怖懸疑類型，故事講述一家照明商店連結著陰間與陽間，描述生者和亡者之間的故事。正巧中國翻拍的電影今日將上映，由章若楠、白宇帆、劉奕君等演出。



除了朴寶英、朱智勛與雪炫，還有裴晟佑傳出出演，不過朱智勛和裴晟佑名字擺在一起難免讓網友聯想兩人負面新聞，而演員金熙元曾演出《MOVING異能》裡金奉皙（李正河飾）與張喜秀（高允貞飾）的班導師「崔日煥」，沒想到要首次執導筒，執導的就是同為姜草漫畫改編的《照明商店》，相當令觀眾驚喜。

▼朱智勛



▼雪炫



▼裴晟佑



▼金熙元



另外，《照明商店》原本就預計在OTT上公開，原先傳出有望落腳Netflix，最新消息則是Disney+，如此一來就會和《MOVING異能》同平台。

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