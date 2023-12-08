人气恋综《换乘恋爱3》12月29日播出！出演者长相曝光，这季能否出现像海恩＆贤奎的「换乘情侣」呢？

《换乘恋爱》讲述因为多样原因而分手的情侣们聚到一起，找回逝去的爱、或者寻找新爱情的恋爱综艺。

之前播出的前二季，不仅在网路上引发热烈讨论外，点阅率也持续暴增，更成为 TVING 历代原创内容累积付费加入入数第一位，在各种话题性排行榜上排名都是第一，展现火热的人气。第一季的敏英＆周辉、第二季的娜妍＆熙斗和海恩＆贤奎，至今仍在交往，因此被网友封为「恋综天花板」。



《换乘恋爱3》的海报以「车站」为主题，在雪花飘落冬季天空下，「EX」和「NEW」的站牌，上面却绣着著未完成的爱心，而「EX」和「NEW」的站牌还朝著不同方向，而连接两者的红线，在今年冬天会有什么样的结果呢？



公开的预告中， 在春日纷飞的樱花下，开始的两人的爱情，像炎热的夏天大海一样激起感情的波涛，直到迎来凄凉的秋风和独自留下的瞬间爲止...期间还闪过几位出演者的身影，有露出灿烂笑容的男出演者、有位女出演者则是留著眼泪。歌词中包含著送别恋人的心意和「我们坚信会永远的季节」、「现在在褪色的季节尽头，再次传达的再见问候」的感性字幕，今年冬天通过《换乘恋爱3》再次相遇他们，会是单独还是一起迎接新的春天呢？



前两季的李真姝PD因为在今年初离开 CJ ENM 公司转战 JTBC 电视台，第三季将由曾制作过《粉红谎言》的金仁河PD接棒制作，一样由 Simon D、李龙真、金睿园、Yura 主持，而《换乘恋爱3》将在12月29日播出，前两季都有收看的观众们，这一季也要追起来啊！



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