《禹英禑》之後，姜其永再次飾演律師！新劇《絕佳的解決士》攜手李智雅，替委託人解決各種事件！

JTBC新劇《絕佳的解決士》講述大韓民國最優秀的離婚問題解決專家向委託人提供給予為問題的婚姻生活畫上句號的「壞人配偶」懲罰的解決方案。

李智雅飾演離婚解決企業「Solution」的組長「金莎拉」，她曾是大韓民國最好律師事務所老闆的兒媳，因丈夫的背叛一夜之間失去一切，這讓她變身為懲罰壞人配偶、為冤枉者提供量身定做解決方案的離婚解決士。



姜其永（姜基榮）將飾演「金莎拉」的合作夥伴兼「Solution」的顧問律師「董基俊」一角，他以與眾不同的毅力和直覺，在西部地方檢察廳同期檢察官中起訴率中位居第一，實力非常突出。但由於某種原因，他不得不脫掉檢察官法袍。這也是姜其永繼《非常律師禹英禑》後，再次出演律師角色，期待這次會有什麼不一樣呢！



《絕佳的解決士》將通過大韓民國最優秀的離婚問題解決專家和機靈律師的合作，爲因婚姻問題而苦惱的人提供量身定做的解決方案。特別是，在逐一解決事件的期間，兩人也瀰漫著微妙的氣流，從緊張的羅曼史到痛快的復仇劇，很期待兩位的合作！

另外，《絕佳的解決士》由《學校2017》《大發不動產》的導演朴珍錫與編劇鄭熙善合作打造，將在1月31日首播。

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