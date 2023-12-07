《烈女朴氏契約結婚傳》李世榮原來是「朝鮮時裝界的KOL」太搞笑！一次過看了EP1 - 4，還應該追看下去嗎？

基本上所有的主要角色都在第一集古代朝鮮的場景登場，到第二集開始就已穿越到現代了，看了四集，在想要不要看下去？

朴聯遇（李世榮 飾) 這角色設定，她在古時被稱為「漢陽第一怨女」（怨女=大齡單身女性），李世榮確實是「朝鮮時裝界的KOL」

如果放在今天，又靚又聰明的朴聯遇應該是很多男生心目中的「女神」！

以下小雷！

朴聯遇是朝鮮時代貴族家庭出身的獨生女，生性善良堅強，渴望自由。朴聯遇年齡漸長（以古時來說）仍然未結婚生仔，所以被稱為「怨女」。她終日沈迷於服裝設計，扮鬼扮馬，以自稱「蝴蝶老師」的身份大做服裝生意（＂蝴蝶＂這個符號在劇中有著自由的含意），朝鮮女性都爭相要買她設計的服裝，以現代的講法，就是時裝界KOL及Fashion Designer。



因為設計太好，甚至引來同行抄襲她的設計，使她的生意大不如前，但憑著她的設計天賦竟然設計出＂朝鮮第一款短裙，Lace(蕾絲)衫褲＂，不過在朝鮮年代還沒有Kpop女團，曝露美腿也是大逆不道，還差點鑄成大錯！



之後劇情走向一定會都是父母要她安份守紀，繼而迫婚之類。。。她當然百般不願意，這時，姜泰河（裴仁爀 飾）在意料之外成為了她的Dream lover(夢中情人)！可是故事又怎會這麼完美呢？



色目人登場，中亞+歐洲臉貌，看似懂奇幻之術，預言朴聯遇往後的遭遇：「你將失去的，會在另一地方尋回」。



就在朴聯遇與姜泰河之夜，姜泰河就在朴聯遇面前死去。。。及後因為＂人為的意外＂就穿越到了現代，她拿著家中那棵紫薇樹的花枝穿越到現代．．．



第二至四集講述朴聯遇穿越後遇上和古代丈夫樣貌完全相同的單身主義男子的情節，編劇透過朴聯遇於現代憶朝鮮的情節及在韓鮮時代的人物一一也在現代登場，一步步向觀眾揭露穿越背後究竟發生了什麼事



另一驚喜是，朴聯遇及她的丫鬟及好友四月（朱玄英 飾）有很多搞笑的對手戲，也演得非常自然，好有喜感。



這部劇可以說是輕鬆浪漫的愛情劇，劇中的不論是人物設計及出現的物件，如蝴蝶圖案、朴聯遇小時候的畫像、紫薇樹等等。。。都是很細心的場景設計，有偵探故事味道，讓觀眾好想知道迷底最終是什麼！期待之後集數。

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