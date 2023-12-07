IU新歌MV不僅請來好友BTS V，還有「青龍獎最佳導演」掌鏡！與《水泥烏托邦》嚴泰華合作演唱會VCR結緣

IU時隔2年預告發行新專輯，不僅MV男主角由即將入伍的BTS防彈少年團成員V擔任，導演更請來今夏熱門獲獎電影《水泥烏托邦：末日浩劫》（港譯：烏托邦浩劫）的嚴泰華，讓大家的期待值進一步升高！

今日據IU所屬社透露，嚴泰華執導、V出演的IU新曲MV已經拍攝完畢。 IU新專輯發售日期尚未確定，但V即將從本月11日開始服兵役，所以早早進行了拍攝。 作為IU的好友，V也是欣然同意出演，並將此作為入伍前最後一項工作日程。



據多位相關人士透露，IU是在看完《水泥烏托邦：末日浩劫》（港譯：烏托邦浩劫）之後親自聯絡邀請嚴泰華。 《水泥烏托邦：末日浩劫》今年8月上映後吸引到384萬人次觀看，導演嚴泰華和主演李炳憲分別在剛剛舉辦的青龍電影節斬獲 「最佳導演」和「最佳男主角」。



IU和嚴泰華導演的緣分要追溯到2018年。 當時IU舉辦出道10週年演唱會《dlwlrma》，請來嚴泰华將她10年來的職業生涯濃以電影概念進行濃縮，結果嚴導打造的「黑白電影」「愛情喜劇」等不同風格VCR獲得粉絲一致好評。

嚴泰華在《水泥烏托邦》上映前采訪中曾提到，IU是看了他的短篇電影《森林》後聯絡他。 當時嚴導因為《被掩蓋的時間》成績欠佳而低落，與IU的合作讓他重新想起拍電影的幸福，也才有了後來看到《水泥烏托邦》原著網漫並進一步將其變為真人電影，再到現在因為《水泥烏托邦》重新與IU合作，真的是很奇妙的緣分和彼此成就！



不過IU這張專輯目前只有明年上半年發行的計劃、還沒有具體日程，新歌和MV內容也一概沒有公開。 IU上一次發歌是2021年12月的迷你專輯《碎片集》，與朴寶劍合作主演的新劇《您辛苦了》拍攝臨近尾聲，預計明年3月通過Netflix全球上線。



▽IU迷你專輯《碎片集》主打曲《冬眠（Winter Sleep）》：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞