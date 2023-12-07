《禹英禑》之后，姜其永再次饰演律师！新剧《绝佳的解决士》携手李智雅，替委托人解决各种事件！

JTBC新剧《绝佳的解决士》讲述大韩民国最优秀的离婚问题解决专家向委托人提供给予为问题的婚姻生活画上句号的「坏人配偶」惩罚的解决方案。

李智雅饰演离婚解决企业「Solution」的组长「金莎拉」，她曾是大韩民国最好律师事务所老板的儿媳，因丈夫的背叛一夜之间失去一切，这让她变身为惩罚坏人配偶、为冤枉者提供量身定做解决方案的离婚解决士。



姜其永（姜基荣）将饰演「金莎拉」的合作伙伴兼「Solution」的顾问律师「董基俊」一角，他以与众不同的毅力和直觉，在西部地方检察厅同期检察官中起诉率中位居第一，实力非常突出。但由於某种原因，他不得不脱掉检察官法袍。这也是姜其永继《非常律师禹英禑》后，再次出演律师角色，期待这次会有什么不一样呢！



《绝佳的解决士》将通过大韩民国最优秀的离婚问题解决专家和机灵律师的合作，爲因婚姻问题而苦恼的人提供量身定做的解决方案。特别是，在逐一解决事件的期间，两人也弥漫著微妙的气流，从紧张的罗曼史到痛快的复仇剧，很期待两位的合作！

另外，《绝佳的解决士》由《学校2017》《大发不动产》的导演朴珍锡与编剧郑熙善合作打造，将在1月31日首播。

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