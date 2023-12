绯闻传了一年多！韩媒今爆BTS V & BLACKPINK Jennie分手！

两大Top韩团成员,BTS防弹少年团V与BLACKPINK Jennie,绯闻传了一年多,稍早被《JTBC NEWS》独家报导分手消息。

根据《JTBC NEWS》‎报导,V和Jennie去年开始交往成为恋人,夏日在济州岛共乘的照片被公开,还有在相近时期在纽约上传相似场所的照片……等等证明恋情的私生活照片不断传开,两人是男女朋友的关系不胫而走,还有今年5月一同在法国巴黎约会纪念交往一周年之事。

Taehyung and Jennie in Paris walking hand in hand in the City of Love this is def them!! They're so much in LOVE TAENNIEEE MY HEART pic.twitter.com/9Ph708ukjJ