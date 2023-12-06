绯闻传了一年多！韩媒今爆BTS V & BLACKPINK Jennie分手！

两大Top韩团成员，BTS防弹少年团V与BLACKPINK Jennie，绯闻传了一年多，稍早被《JTBC NEWS》独家报导分手消息。

根据《JTBC NEWS》‎报导，V和Jennie去年开始交往成为恋人，夏日在济州岛共乘的照片被公开，还有在相近时期在纽约上传相似场所的照片……等等证明恋情的私生活照片不断传开，两人是男女朋友的关系不胫而走，还有今年5月一同在法国巴黎约会纪念交往一周年之事。

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Taehyung and Jennie in Paris walking hand in hand in the City of Love this is def them!! They're so much in LOVE TAENNIEEE MY HEART pic.twitter.com/9Ph708ukjJ — sleeping (@hityouwidthatd4) May 17, 2023

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「据演艺界人士透露，V和Jennie近日结束了恋人关系。」该报导仅如此说明，也表示双方态度和承认交往时一致，「惜字如金」都不正面回应。此分手报导刊出后，目前V所属Big Hit Music与Jennie所属YG娱乐确实没有回应，而各家媒体倒是意有所指可能是因为V即将入伍，因此双方整理了关系。

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